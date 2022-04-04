Borusan Otomotiv, Türkiye temsilcisi olduğu BMW'nin biri tam elektrikli biri ise yarı-hibrit olan 2 yeni otomobilini Türkiye'ye getirdi. Bu kapsamda, Alman markanın ilk tamamen elektrikli Gran Coupé modeli i4 ile kompakt MPV modeli 2 Serisi Active Tourer'in ikinci nesli bayilerde yerini aldı. i4 eDrive40 1 milyon 892 bin 900 TL’den, 2 Serisi Active Tourer ise 948 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Her iki otomobil için de düzenlenen lansman etkinliğinde açıklamalarda bulunan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, 2021 yılında da otomotiv sektörünü derinden etkileyen çip krizine rağmen BMW Group'un rekor sayıda araç teslimatı gerçekleştirdiğini ve toplam teslimat içindeki elektrikli araç payının yüzde 13 artış gösterdiğini vurguladı.

Tiftik, "Son yıllarda etkisini gittikçe artıran iklim ve çevre bilinci toplumun bu alandaki duyarlılığının da artmasını sağlıyor. Birçok ülkenin uyguladığı yeni emisyon kuralları ile otomotiv endüstrisinin tüm oyuncuları ürün gamlarını tamamen elektrikli yeni modellerle genişletiyor. Böylelikle her geçen yıl toplam otomotiv pazarında rekor satış adetlerine tanıklık ettiğimiz elektrikli otomobil pazarını Türkiye’de de büyütmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede tamamen elektrikli ürün ailesine eklediğimiz yeni modellerle öncü rolümüzü daha da güçlendireceğiz" dedi.

Yeni i4'ün üretiminde yenilenebilir enerji kullanımına da dikkat çeken Tiftik, "BMW'nin tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli i4 eDrive40, BMW Group'un karbon ayak izi azaltma hedeflerinde önemli bir role sahip i4’ün üretiminde yalnızca hidroelektrik santrallerinden sağlanan yenilenebilir enerji kullanılıyor" bilgisini verdi.

Tiftik, 2 Serisi Active Tourer hakkında da, "1.5 litre benzinli mild hybrid motoru ile bu yeni modelimiz de elektrifikasyon dönüşümü yolundaki global vizyon açısından bizim için önemli bir yere sahip" ifadelerini kullandı.

TAM ŞARJ İLE 590 KİLOMETRE YOL GİDİYOR

Yapılan açıklamaya göre, yüksek voltajlı batarya ünitesini ön ve arka akslar arasına yerleştirerek alçak bir ağırlık merkezi oluşturan i4, arkadan çekişli sürüş özelliğini kullanıcısına sunarken, 340 beygir güç ve 430 Nm tork üreten elektrik motoru sayesinde 0'dan 100 km/s hıza 5.7 saniyede ulaşıyor. i4 eDrive40'ın, WLTP normlarına göre tam dolu batarya kapasitesiyle 590 km yol kat edebildiği de verilen bilgiler arasında.

4783 mm uzunluğa, 1852 mm genişliğe, 1448 mm yüksekliğe ve 2856 mm aks mesafesine sahip araçtaki 470 litre boyutundaki bagaj hacmi, arka koltuklar katlandığında 1290 litreye kadar çıkabiliyor.

Öte yandan, tamamen elektrikli i4 modellerinin kabininde markanın diğer modellerinden farklı olarak fiziksel düğmelerin çoğunun yerine dokunmatik ekranlar görev yapıyor.

Otomobilin iç mekanında12.3 inç boyutunda gösterge ekranı ve 14.9 inç büyüklüğündeki yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya ekranı ile BMW Kavisli Ekran gibi yeni teknolojiler bulunuyor.

i4 eDrive40, 11kW gücündeki AC şarj ile 8.5 saatten kısa bir sürede tam dolu batarya kapasitesine erişebilirken, 200 kW’a kadar çıkabilen DC şarj istasyonunda ise 10 dakikalık şarj ile yaklaşık 164 km menzil sunuyor. i4 eDrive40'ın, 200 kW'a kadar çıkabilen DC şarj istasyonlarında da 31 dakikalık sürede yüzde 10'dan yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşabildiği belirtildi.

KABİN TASARIMINDA 'IX' ETKİSİ

Markanın satışa sunduğu bir diğer model olan yeni 2 Serisi Active Tourer ise, öncüsüne göre daha dinamik tasarımı ile dikkat çekiyor. Aracın kabin içinde kullanılan tasarım dili markanın yeni tasarım felsefesini yansıtması bakımından dikkat çekiyor.

Buna göre, kabin geometrisi ve iç tasarımın detaylarında iX’ten esinlenildiği fark ediliyor. İnce gösterge paneli, BMW Kavisli Ekran (Curved Screen) ve azalan düğmeler bu tasarım dilinin başlıca öğelerini oluşturuyor.

Verilen bilgiye göre, yeni 2 Serisi Active Tourer, 13 santimetreye kadar öne kayabilen arka koltukları ve 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuk sırtlıklar gibi pratikliği artıran özellikleri de sunuyor. Aracın bagaj hacminin 1405 litreye kadar ulaşabildiği belirtiliyor.

2 Serisi Active Tourer’ın mild hybrid teknolojisi ile frenleme veya sürüş esnasında otomobilin kinetik enerjisi elektriğe dönüştürülerek bataryada depolanabiliyor. Bu güç, otomobilin elektrik sistemlerinde kullanılarak motorun performans ve verimliliğini arttırıyor. Böylelikle daha düşük emisyon ve yakıt tüketimi elde edilirken ek olarak 19 bg güç ve 55 Nm'lik tork sağlanıyor.

20i Active Tourer, 1.5 Litre hacminde benzinli BMW Twinpower Turbo motoru ile birlikte kombine olarak 170 bg güç üretiyor.