Bir süre önce kompakt hacthback modeli 1 Serisi'nin tanıtan ve Avrupa'dan önce Türkiye'de satışa sunan BMW, aynı segmentte yer alan bir diğer modeli 2 Serisi Gran Coupe'yi tanıttı.

Audi'nin A3 Sedan ve Mercedes'in de CLA ile yaklaşık 7 yıldır yer aldığı kompakt sınıf sedan sınıfına dahil olan Münihli üretici, yeni modelini 1 Serisi ve Mini ürün gamı ile aynı platformda üretiyor.

Bu da otomobilin önden çekişli olduğu anlamına geliyor.

Fakat, BMW'nin 2 Serisi Coupe üzerine de çalıştığını ve bu modelin M versiyonunun arkadan itişli olacağını belirtelim.

Otomobilin ne satışa çıkacağı hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, güç seçenekleri arasında 218i, 220d ve M235İ xDrive gibi ünitelerin yer alacağı belirtiliyor.

2 Serisi Gran Coupe'in iç mekanı ise 1 Serisi ile büyük benzerlik gösteriyor.

Arka koltukları katlanabilen otomobilin bagaj hacmi 430 litre olarak açıklanıyor.

Otomobilin d-segmente yer alan 3 Serisi'nden 200 mm kısa, 27 mm dar ve 15 mm alçak olduğu olduğu bildirildi.