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En küçük BMW Türkiye'de satışa çıktı

Alman otomotiv üreticisi BMW'nin kompakt sınıf temsilcisi 1 Serisi, üçüncü nesli ile Türkiye'de satışa sunuldu. Tarihinde ilk kez önden çekişli sürüş mimarisi ile yollara çıkan modelin Sportline ve M sport olmak üzere iki farklı tasarım ve ilave olarak Executive donanım paketi ile bayilerde yerini aldığı bildirildi. 1.5 litre hacminde 3 silindirli dizel ve benzinli motor seçeneklerine sahip olan 1 Serisi'nin başlangıç fiyatı ise 233 bin 800 TL olarak açıklanıyor

14.10.2019 - 09:43 | Güncelleme: Otomobil
BMW 1 Serisi

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, kompakt sınıfta temsilcisi BMW 1 Serisi’nin yeni versiyonunu Türkiye’de satışa sundu.

 

Yapılan açıklamaya göre, 1.5 litre hacminde 3 silindirli dizel ve benzinli motor seçeneklerine sahip olan yeni BMW 1 Serisi, her iki versiyonda da Sportline ve M sport olmak üzere iki farklı tasarım ve ilave olarak Executive donanım paketi ile tercih edilebiliyor.

7 ileri Steptronik otomatik şanzımanın tüm motor ve donanım seçeneklerinde standart olarak sunulduğu üçüncü nesil BMW 1 Serisi'nin, fiyatı ise 233 bin 800 TL’den başlıyor.

KABİN İÇİ GENİŞLEDİ

Yeni neslinde önden çekişli sürüş mimarisine kavuşan model, öncüsünden on milimetre daha kısa olmasına rağmen 34 milimetre daha geniş ve 13 milimetre daha yüksek ölçülere sahip.

Arka koltuktaki yolcular için diz mesafesinin 36 milimetre baş mesafesinin ise 19 milimetre arttığı kaydedilirken, bagaj hacminin de 20 litre artışla 380 litreye ulaştığı bildiriliyor.

Elektrikli bagaj kapağına da ilk kez opsiyonel donanımlar arasında yer veren BMW 1 Serisi’nin arka koltukları yatırıldığında bagaj hacminin bin 200 litreye kadar çıktığı açıklandı.

Borusan Otomotiv'den yapılan açıklamada, 306 beygir motor gücü ve 450 Nm tork üreten M135i xDrive modelinin özel sipariş üzerine Türkiye’ye getirilebileceği bilgisi paylaşıldı.

 

 

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