BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın 13’üne katkı sağlıyor

Dünya’da artan nüfus ve azalan kaynaklar ile birlikte özellikle içerisinde olunan pandemi nedeniyle sürdürülebilirlik konusunda kamuoyunda farkındalığın giderek arttığı görülüyor. Burada devletlere, şirketlere ve bireylere büyük görev düşüyor. Şirketlerin, kaynakları kullanırken sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da düşünerek üretim ve çeşitliliğin devamını sağlamaları ve daha iyi bir gelecek için çalışmaları gerekiyor. Bu noktada Birleşmiş Milletler’in dünyanın en zorlu konularını ele aldığı 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı karşımıza çıkıyor.

HEDEF 2050'DE SIFIR EMİSYON

Enerji devi Shell'den yapılan açıklamaya göre iş stratejisi ve faaliyetlere entegre edilmiş olan sürdürülebilirlik yaklaşımı ile firma, sürdürülebilir kalkınmaya nasıl katkıda bulunduğunu göstermek amacıyla 1997 yılından bu yana iş performansının yanı sıra çevresel ve sosyal performansını gönüllü olarak raporlamaya devam ediyor. Bu alandaki çalışmalarını da yakın zamanda açıkladığı “Geleceğe Enerji Katmak” stratejisi ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyon ile faaliyet gösteren bir şirket olma hedefi ile uyumlu bir şekilde sürdürüyor.

Shell’in teknolojiye ve inovasyona yönelik yaptığı yatırımları ve yürüttüğü sosyal yatırım programları, Birleşmiş Milletler’in açıkladığı daha temiz ve yaşanabilir bir gezegen, barış ve refah içinde bir insanlığı amaçlayan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) destekliyor ve bu amaçları dört başlık altında ele alıyor;net sıfır emisyona ulaşmak, sosyal kalkınmayı desteklemek, doğaya saygılı olmak ve temel değerleri yaşatmak. Bu çerçevede Shell, Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacının 13'üne doğrudan katkı sağlıyor.

Örneğin; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan “Erişilebilir ve Temiz Enerji” konusunda Shell, küresel sıcaklık artışının 1,5 C ile sınırlandırılması hedefini destekliyor ve en geç 2050 yılına kadar tüm dünyada net sıfır emisyonla faaliyet gösteren bir şirket olmayı hedefliyor. Bu kapsamda elektrikli araçlar için şarj üniteleri, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, karbon yakalama ve depolama gibi alternatif enerjilere ve daha düşük emisyonlu teknolojilere yatırımları yapıyor.

Faaliyet gösterdiği 70’den fazla ülkede sosyal kalkınmayı destekleyen ve Türkiye’de BM Kadının Güçlendirilmesi Prensiplerinin (WEPs) imzacısı olan Shell, 5 numaralı sürdürülebilir kalkınma amacı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ile ilgili de programlar geliştiriyor ve uygulamaya koyuyor.

KADIN İSTİHDAMINDA SÖZÜNÜ TUTTU

Türkiye'de de mesleğin kadını erkeği olmaz yaklaşımıyla akaryakıt sektöründe 2018 yılında bir ilki gerçekleştiren ve tüm sektöre ilham kaynağı olan “Shell'de Kadın Enerjisi” kapsamında 5 yılda 5.000 kadına istihdam sözü verdi ve 4 yılda istasyonlarında konulan hedefinin üzerinde istihdam olanağı sağladı.

Bu sayede kadınlar, istasyonlarda istasyon yöneticisi, ön saha satış elemanı, market satış elemanı, vardiya amiri, temizlik görevlisi, muhasebe elemanı ve idari işler uzmanı gibi farklı pozisyonlarda çalışma olanağı buluyor.