Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği açıkladı

Reuters

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (BMMYK) Yardımcısı Kelly Clements aynı zamanda günde birkaç bin Afgan vatandaşının İran’a giriş yaptığını bildirdi.

Afganistan'dan Pakistan'a gidip- gelişlerin devam ettiği aktarıldı.

Clements bir Cenevre haber brifingine verdiği demeçte, "Sayılar açısından bölgede yaklaşık 500,000 yeni mülteci için hazırlanıyoruz. Bu en kötü durum senaryosu" dedi.

"Bu noktada büyük Afgan’ın dışarı akışını görmesek de Afganistan'daki durum herkesin beklediğinden daha hızlı gelişti" diye ekledi.

Son günlerde Pakistan'da "küçük bir artış" olduğunu söyledi.

Perşembe günü gerçekleşen Kabil Havalimanı dışında gerçekleşen ve vatandaşların hayatını kaybettiği terör saldırısının ise hangi ani gelişmelerin tetikleyebileceği konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer bağışçılar ile ajansın yeni gelenlere barınma ve bakım planına mali destek konusunda görüştüğünü de sözlerine ekledi.

Asya Pasifik Mülteci Ağı CEO'su Najeeba Wazedafost, kadınların güvenliğine yönelik özel endişelerini dile getirdi ve insanların, baskıları ve her türlü infazları bildiren bir Afgan kriz yardım hattını aradıklarını söyledi.