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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 yeni geçici üyesi göreve başladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) geçici üyeliğine seçilen Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre göreve başladı

Giriş: 04.01.2023 - 01:28 | Güncelleme: ABONE OL
BMGK'nın 5 yeni geçici üyesi göreve başladı
BMGK'nın 5 yeni geçici üyesi göreve başladı
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AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yeni geçici üyeleri Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre göreve başladı.

AA'nın haberine göre; söz konusu ülkeler, 2023-2024 döneminde 15 üyeli konseyin geçici üyeleri olarak görev yapacak.

Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre, görev süresi 31 Aralık'ta dolan Hindistan, İrlanda, Kenya, Meksika ve Norveç'in yerine BMGK'da temsil edilecek.

Mozambik ve İsviçre ilk kez geçici üye olurken, daha önce Malta 2, Ekvador 4 ve Japonya 12 kez bu görevi üstlenmişti.

Arnavutluk, Brezilya, Gabon, Gana ve Birleşik Arap Emirlikleri de halihazırda konseyin geçici üyelerinden.

BMGK'NIN YAPISI

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi, veto hakları da olan ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından BM Genel Kurulu'nda seçiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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