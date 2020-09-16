Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerDünya

BMGK, Libya'da silah ambargosuna uyulmasını ve paralı askerlerin çekilmesini talep eden kararı kabul etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Libya'ya uygulanan silah ambargosuna uyulmasını ve ülkedeki yabancı paralı askerlerin çekilmesini talep eden kararı kabul etti.

16.09.2020 - 09:05 | Güncelleme: ABONE OL
BMGK, Libya'da silah ambargosuna uyulmasını ve paralı askerlerin çekilmesini talep eden kararı kabul etti
AA

BM Güvenlik Konseyi, Libya'daki BM Destek Misyonu'nun (UNSMIL) görev süresini 15 Eylül 2021'e kadar uzatma kararı aldı.

ABD'nin itirazı ve talebi doğrultusunda BM Libya Destek Misyonu'nun görevini ikiye bölme, siyasi süreci ve uluslararı müzakereleri yürütecek bir özel temsilci ile UNSMIL'in günlük faaliyetlerini yürütecek ayrı bir koordinatör atanması kararı alan konsey, Libya'da ateşkes çağrısında da bulundu.

Rusya ve Çin'in çekimser kaldığı kararda, BM üyesi tüm ülkelerden Libya'ya uygulanan silah ambargosuna uymaları ve ülkedeki yabancı paralı askerlerin çekilmesi talep edildi.

Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, eski BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin istifasının ardından yaklaşık 6 aydır boş olan bu göreve getirilmesi düşünülenler arasında Bulgar diplomat BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov'un ismi de geçiyor.

Eski Gana Dışişleri Bakanı Hanna Serwaa Tetteh'nin de bu pozisyon için isminin hala masada olduğu belirtiliyor.

Lübnanlı eski temsilci Selame'nin Haziran 2017'de geldiği görevinden Mart 2020'de ''sağlık nedenleri'' yüzünden istifasının ardından BM'de, Libya diplomasisini yürütecek isim hala belirlenemedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in söz konusu göreve kısa süre içinde birini ataması bekleniyor.

Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya hükümeti birlikleri ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter arasında çatışmalar yaşanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Maska takmayan kişilere ceza olarak bunu yaptırdılar
Maska takmayan kişilere ceza olarak bunu yaptırdılar
Kum fırtınası koronavirüs taşır mı? İşte yanıtı
Kum fırtınası koronavirüs taşır mı? İşte yanıtı
Bursa'da üretildi... Koronayı öldüren kumaş!
Bursa'da üretildi... Koronayı öldüren kumaş!
Zifte bulanmıştı... Son hali duygulandırdı
Zifte bulanmıştı... Son hali duygulandırdı
"Ağlamayı bırakamıyorum"
Yenilendi! Sadece adı değişmedi
Yenilendi! Sadece adı değişmedi
Doğum borçlanmasında staj avantajı
Doğum borçlanmasında staj avantajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X