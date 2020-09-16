AA

BM Güvenlik Konseyi, Libya'daki BM Destek Misyonu'nun (UNSMIL) görev süresini 15 Eylül 2021'e kadar uzatma kararı aldı.

ABD'nin itirazı ve talebi doğrultusunda BM Libya Destek Misyonu'nun görevini ikiye bölme, siyasi süreci ve uluslararası müzakereleri yürütecek bir özel temsilci ile UNSMIL'in günlük faaliyetlerini yürütecek ayrı bir koordinatör atanması kararı alan konsey, Libya'da ateşkes çağrısında da bulundu.

AA'nın haberine göre; Rusya ve Çin'in çekimser kaldığı kararda, BM üyesi tüm ülkelerden Libya'ya uygulanan silah ambargosuna uymaları ve ülkedeki yabancı paralı askerlerin çekilmesi talep edildi.

Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, eski BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin istifasının ardından yaklaşık 6 aydır boş olan bu göreve getirilmesi düşünülenler arasında Bulgar diplomat BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov'un ismi de geçiyor.

Eski Gana Dışişleri Bakanı Hanna Serwaa Tetteh'nin de bu pozisyon için isminin hala masada olduğu belirtiliyor.

Lübnanlı eski temsilci Selame'nin Haziran 2017'de geldiği görevinden Mart 2020'de ''sağlık nedenleri'' yüzünden istifasının ardından BM'de, Libya diplomasisini yürütecek isim hala belirlenemedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in söz konusu göreve kısa süre içinde birini ataması bekleniyor.

Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya hükümeti birlikleri ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter arasında çatışmalar yaşanıyor.