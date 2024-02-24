BMGK'da Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesi talep edildi

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BMGK'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ikinci yıl dönümü nedeniyle oturum düzenlendi.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Ukrayna'daki savaşı sadece Rusya'nın istediğini ve Rusya'nın sorumluluğunun bulunduğunu belirterek "Rusya istese şu anda savaşa son verir ama Ukrayna'dan askerlerini çekmeyerek bunu yapmamayı tercih ediyor." dedi.

Rusya'nın başlattığı savaşın çok sayıda insanı etkilediğini kaydeden Sejourne, özellikle gıda ve enerji krizinin en zor durumda olan ülkeleri etkilediğini ifade etti.

Sejourne, "Bu savaş yasa dışı ve BM Şartı'nı ihlal ediyor." vurgusunda bulundu.

Sivillerin öldürülmesi, tecavüz ve işkence vakalarını en sert şekilde kınadığını belirten Sejourne, "Bu suçlar cezasız kalmamalı." dedi.

"PUTİN'İN BAŞARISIZ OLMASINI SAĞLAMALIYIZ"

AA'nın haberine göre; İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef alarak, BM'nin egemen bir ülkesini işgal etmekle suçladı.

Putin'in bunu hiçbir meşru gerekçe ya da Ukrayna'dan tehdit olmadan yaptığını savunan Cameron, "Putin bir ara bunun kardeşler arasında bir savaş olduğunu söyledi. Bu nasıl saçma bir mantıktır ki bu kadar can kaybı gerçekleşmiştir? Rusya BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak uluslararası barış ve güvenlik adına sorumluluklarını yerine getiriyor mu? İşgali meşrulaştırmak için daha kaç saçma gerekçe sunacaklar? Ukrayna'nın varoluşsal tehdit olduğunu söylüyorsunuz, sonra aslında Ukrayna'nın var olmadığını dile getiriyorsunuz, NATO'yla mı savaşıyorsunuz yoksa Nazilerle mi? Sadece Putin rejimi Naziler gibi davranmaktadır." diye konuştu.

Cameron, tüm BM üyelerinin Ukrayna savaşının etkilerine maruz kaldığını belirterek "Eğer bir ülkeye ceza olmadan başka bir ülkeyi işgal edebileceği düşüncesine inandırırsak o zaman her ülkenin bu durumla karşılaşabileceği korkunç bir durum ortaya çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

BM üye ülkelerinin sınırlarının ihlal edilemeyeceğinin altını çizen Cameron, "Bu yüzden Putin'in başarısız olmasını sağlamalıyız. Pes etmemeli ve güçlü durmalıyız." dedi.

"PUTİN YALANLARLA TARİHİ YENİDEN YAZMAYA ÇALIŞIYOR"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield da Rusya'nın tüm çabalarına rağmen "yalanlarının" görüldüğünü belirterek "Putin yalanlarla tarihi yeniden yazmaya çalışıyor. Böylelikle Ukrayna halkının ve uluslararası toplumun direncini kırmak istiyor." diye konuştu.

Bunun gerçekleşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Greenfield, Ukrayna'nın hem Putin'in işgalini engellemeye çalıştığını hem de dünyayı doyurmak için çaba sarf etmeye devam ettiğini dile getirdi.

Greenfield, uluslararası toplumun Ukrayna'ya destek olması gerektiğini belirterek "Rusya bugün silahlarını bırakırsa Ukrayna'daki savaş sona erer. Bu savaşta sadece tek bir saldırgan var ve tek bir taraf savaşa son verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"AB, ABD'NİN UYDUSU HALİNE GELDİ"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise bugünkü toplantının Batılı devletler tarafından düzenlendiğini, geçen seneki toplantıyla aynı amacı taşıdığını belirtti.

Dışişleri bakanlarının geçen sene de New York'a "sürüklendiğini" ve birbirinin kopyası aynı açıklamaları yaptığını dile getiren Nebenzia, Ukrayna'nın tamamıyla başarısız olduğunu savundu.

Nebenzia, "Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamaya" devam ettiğini belirterek Ukrayna hükümetinin bağımsızlıktan yoksun ve yozlaşmış olduğunu iddia etti.

Avrupa Birliği'nin ABD'nin "bir uydusu" haline geldiğini kaydeden Nebenzia, Birliğin çok ciddi mali bedel ödediğini ve Rusya karşıtı propagandaya devam ettiğini kaydetti.

"RUSYA'NIN ADI ARTIK SALDIRGANLIK, SAVAŞ SUÇLARI VE BARBARLIKLA ANILIYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise "Rusya'nın adı artık saldırganlık, savaş suçları ve barbarlıkla anılıyor." dedi.

Kuleba, ancak birlikte hareket ederek "saldırganın" durdurulacağını ve uluslararası barış ve güvenliğin tekrar inşa edilebilineceğini kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'yı "işgalinden" hemen önce uyarıda bulunduğunu hatırlatan Kuleba, "Beni o gün dinlemeyenler lütfen bugün dinlesin. Ya Rusya'yı bugün Ukrayna'da durdururuz ya da dünyanın başka yerlerinde milyonlarca can alacak ateşe tanık oluruz." ifadelerini kullandı.