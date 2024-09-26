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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BMD üyeleri "fahiş kira artışı talepleri" için bir araya geldi - İş-Yaşam Haberleri

        BMD üyeleri "fahiş kira artışı talepleri" için bir araya geldi

        Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) üyesi markalar, "fahiş kira artışı talepleri" ve AVM'lerdeki genel giderlerle ilgili sorunları değerlendirmek üzere bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:40 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:40
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        BMD üyeleri 'fahiş kira' için bir araya geldi
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        Dernekten yapılan açıklamada, çatısı altında 516 marka bulunan derneğin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, "fahiş kira artışı talepleri" ve AVM'lerdeki genel giderlerle ilgili sorunlar masaya yatırıldı.

        Toplantıya, Ticaret Bakanlığı Perakende Ticaret Daire Başkanı Burak Kaplan ile BMD Başkanı Sinan Öncel de katıldı.

        Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Öncel, kiranın markalar için en önemli maliyet kalemleri arasında yer aldığını aktardı.

        Üye markaların yüzde 91'inin fahiş kira artış taleplerinden şikayetçi olduğuna işaret eden Öncel, şunları kaydetti:

        "10 uzama yılı sona eren kontratlarda yüzde 400-500'e varan oranlarda kira artış talepleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Ayrıca şeffaf olmayan ortak alan giderleri nedeniyle AVM'lere her ay en az 700 milyon lira fazladan ödeme yapıyoruz. Her iki konuda da üyelerimizden yoğun şikayetler alıyoruz. Er veya geç fiyatlara yansıdığı için enflasyonla mücadeleye de zarar veren fahiş kira artışı talepleri ve şeffaf olmayan ortak alan giderleri sorununu yaklaşık 250 markamızın temsilcilerinin katıldığı toplantıda bütün boyutlarıyla ele aldık. Kiralarla ilgili kalıcı çözüm için ilgili mevzuatta değişiklik yapılması gerekliliği konusunda ortak mutabakat oluştu. Genel giderlerle ilgili de AVM yönetimlerinin Şubat 2023'te yürürlüğe giren yasanın gereklerini yerine getirmelerini bekliyoruz."

        Perakende cirolarında yabancıya satışların önemli yeri olduğunu vurgulayan Öncel, "Ülkemize 8 ayda gelen ziyaretçi sayısında yüzde 7,1'lik artışa rağmen üyelerimizin yüzde 80'i, yani her 5 markamızdan 4'ü, aynı dönemde yabancıya adet satışının geçen yıla göre azaldığını beyan etti." ifadelerini kullandı.

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