12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, alınan sıkı önlemler sayesinde koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini şu ana kadar çok az hissettiklerini ve ilk iki ayda markalı ihracatın arttığını belirterek, "Ancak salgının kontrol altına alınamaması durumunda halen Türk markalarının lehine olan durum tersine dönebilir. Ham madde tedarikinde ve mamul ürün sevkiyatında sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz." dedi.
BMD tarafından düzenlenen Markalı İhracat Zirvesi 2020'nin açılışında konuşan Öncel, dernek çatısı altındaki markaların 125 ülkede yaklaşık 5 bin mağazası bulunduğunu bildirdi.
Faaliyet gösterdikleri ülkelerde Türkiye ekonomisinin "özel kuvvetleri" gibi çalıştıklarını belirten Öncel, yurt dışında faaliyet gösteren markaların her yıl Türkiye'ye milyarlarca dolar döviz kazandırdığını söyledi.
Alınan sıkı önlemler sayesinde dünya genelinde artarak devam eden yeni tip koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini bugüne kadar çok az hissettiklerini ifade eden Öncel, yılın ilk iki ayında gıda ve hazır giyim başta olmak üzere markalı ihracatta artış yaşandığını kaydetti.
Öncel, küresel ekonomide büyük bir belirsizliğe neden olan salgının yakın gelecekte kontrol altına alınamama riskinin kendilerini endişelendirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Salgının kontrol altına alınamaması durumunda halen Türk markalarının lehine olan durum tersine dönebilir. Ham madde tedarikinde ve mamul ürün sevkiyatında sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Öte yandan, küresel ekonomilerdeki belirsizlikle birlikte talep daralmasının da markalarımıza olumsuz yansımaları olabileceğini söyleyebilirim. Son 4 yılda sektörümüz çok ciddi sorunlar karşısında başarılı sınavlar verdi. Ben bu sorunu da en kısa zamanda atlatmayı umut ediyor ve diliyorum."
Öncel, İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde de hızla yayılan salgın nedeniyle küresel ekonomideki belirsizlik ve daralma riskinin Türkiye'ye de yansıyabileceğini söyledi.
TURİZM DARALIRSA MARKALARIN CİROLARI OLUMSUZ ETKİLENİR
BMD Başkanı Öncel, markaların cirosunda yabancı harcamalarının önemli bir payı bulunduğunu vurgulayarak, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 2019'da Türkiye'de yabancı kartlarla 82 milyar liralık alışveriş yapıldığını bildirdi.
Türkiye'de toplam kartlı harcamaların yaklaşık yüzde 10'unu yabancıların gerçekleştirdiğini aktaran Öncel, şunları kaydetti:
"Antalya, Bodrum, Marmaris gibi bazı turizm merkezlerimizde mağaza cirolarının yarıdan fazlasını yabancı harcamaları oluşturuyor. Turizm faaliyetlerinin daralması ve ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısının azalması durumunda cirolarda da kayıp yaşamak durumunda kalabiliriz. Özetle, koronavirüs salgını yakın gelecekte önlenemezse şimdi doping etkisi yaptığı markalarımızı ileride yatağa düşürebilir."
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