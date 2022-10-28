BMD'nin yeni yönetimi belli oldu

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Türkiye’nin önde gelen 473 markasını çatısı altında bulunduran Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) başkanlığına Sinan Öncel yeniden seçildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile sektör derneklerinin başkanlarının da katıldığı BMD’nin Olağanüstü Genel Kurulu’nda Sinan Öncel’in hazırladığı tek liste oylandı. Genel Kurul’un ardından toplanan yeni yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında görev dağılımı yaptı.

BAZI AVM'LERDEKİ TEMSİL GÜCÜMÜZ YÜZDE 65'E ULAŞTI

BMD’ye üye marka sayısının görev yaptıkları dönemde 320’den 473’e çıktığını hatırlatan Öncel, “Yeni katılan üyelerimizle birlikte AVM’lerde temsil gücümüz ortalama yüzde 52’ye ulaştı. Bazı AVM’lerde bu oran yüzde 65’e kadar çıkıyor. Hazır giyim, ayakkabı, spor, kozmetik, restoran, mobilya ve tüm sektörlerden markalarla temsil kabiliyetimiz daha da güçlendi. Çok geniş katılımlı bir yönetim kurulu oluşturduk. Her sektörden bir ya da iki temsilcinin yönetimde yer almasına özen gösterdik. Özellikle yüksek enerji maliyeti tüm markalar tarafından çözümlenmesi gereken en önemli mesele olarak kabul ediliyor. Yeni dönemde birlik ve beraberlikten ödün vermeden sorunlarımızın çözümü ve yeni projelerin geliştirilmesi konusunda çok verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Sinan Öncel, BMD üyesi markaların toplamda 450 bine ulaşan istihdamını da artırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de konuşmasında markalı üretim ve ihracatın Türkiye ekonomisi için önemini vurguladı. Gültepe, TİM’in alanına giren tüm konularda markalara her türlü desteği vermeye hazır olduklarının da altını çizdi.

'BMD'NİN YENİ YÖNETİMİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU'

Sinan Öncel (Twigy) Başkan

Serdar Sunay (Boyner) Başkan Yardımcısı

İsmail Kutlu (Gizia) Başkan Yardımcısı

Suzan Toplusoy (Roman) Başkan Yardımcısı

Hüseyin Şeynova (Efor) Başkan Yardımcısı

Mustafa Kamar (Roberto Bravo)

Yiğit Akgün (Zen)

Zeynep Selgur (Sportive)

Alihan Hotiç (Hotiç)

Fatih Karaca (Karaca)

Tolga Tatari (Akinon)

Jaklin Güner (Vakko)

Oya Sener (Fiba Perakende)

Nuket Filiba (Atelier Rebul)

Mete Sönmez (Faik Sönmez)

Nuri Öztaşkın (Yataş)

Özgür Çetinkaya (TAB Gıda)

Mithat Erdem (Nusret)

Okan Gürsan (Mavi)

Esra Tokel (Paşabahçe)

Sinan Kuran (Panço)

Fulya Gündoğdu (Fiolas)

Cüneyt Güneş (Çift Geyik Karaca)

Kerem Gözalan (Gözalan Group)

Mete Akar (Elle)

Ali Rıza Kocaer (Chakra)