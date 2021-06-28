Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22 Haziran tarihli nüshasında yer alan bilgilere göre BMC'de Ethem Sancak'ın yönetim kurulu üyeliği sona ererken, yerine Fuat Tosyalı geldi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre şirkette Talip Öztürk'ün de yönetim kurulu üyeliği son buldu.

Gazetede yer alan bilgilere göre iki ailenin şirketteki hisseleri sıfırlanırken, yönetim kurulu başkanlığını Fuat Tosyalı'nın yaptığı Marmara Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin payı yüzde 50+1 olarak kaydedildi.

BMC'nin yüzde 25 hissesini Ethem Sancak'a aitti. Şirketin yüzde 49,9'u Katar'ın kontrolü altındayken, yüzde 25,1'i de Öztürk Ailesi'nindi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Çukurova Holding'ten yönetimini devraldığı BMC, 2014 yılında düzenlenen ihaleyle 751 milyon TL'ye Ethem Sancak'a devredilmişti. Sancak, daha sonra şirketin yaklaşık yarısını Katarlılara satmıştı.

BMC, yeni sahiplik altında zırhlı araçlar ve tank üretimine odaklanmıştı.