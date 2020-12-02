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Özel sektör temsilcileri, STK'ler, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren bilim insanları ve ilaç firmalarının da katılacağı zirvede, 50'den fazla devlet başkanı, 39 hükümet başkanı ve 40'a yakın bakanın konuşma yapması bekleniyor.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın başkanlık edeceği zirveye, dünya liderleri sanal olarak katılacak.

Zirvenin 2. gününde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir sunum yapacak.

Özel sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren bilim insanları ve ilaç firmalarının da katılacağı zirvede, 50'den fazla devlet başkanı, 39 hükümet başkanı ve 40'a yakın bakanın konuşma yapması bekleniyor.

İngiltere, Pfizer'in yüzde 95 etkili olduğu açıklanan koronavirüs aşısına onay veren ilk ülke olmuş, İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada öncelikli olarak aşılanacak gruplara ilişkin son tavsiyelerini yakında yayınlanacağı duyurulmuştu.