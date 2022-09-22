Zelenskiy: Rusya'nın elinden veto hakkı alınmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na video mesaj yoluyla hitap etti. Ukrayna'nın İzyum kentinde ortaya çıkan toplu mezardan bahseden Zelenskiy, Rusya'nın uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini belirterek, "Rusya; Ukrayna'ya, halkımıza karşı suç işledi. Bu nedenle devletimiz, Rusya'nın işlediği suçların adil bir şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Rusya'nın, BM'deki veto hakkı elinden alınmalı" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilan ettiği kısmi seferberliğe de değinen Zelenskiy, tüm dünyanın barış isterken Putin'in istemediğini belirterek, "Ukrayna barış istiyor, Avrupa barış istiyor, dünya barış istiyor. Sadece Vladimir Putin savaş istiyor" diye konuştu.
İHA'nın haberine göre; Batılı ülkelere çağrıda bulunarak Rusya'ya karşı yaptırımların arttırılmasını talep eden Zelenskiy, "Ukrayna'da barışı sağlamanın yolu saldırgana karşı uygulanan yaptırımlardır" ifadesini kullandı.
"SAVAŞTAN KAÇINMAK İÇİN 88 GÖRÜŞME YAPILDI"
Rusya'yı "terörist bir devlet" olarak nitelendiren ve ülkesinde işlenen suçlara karşı özel bir mahkeme kurulması gerektiğini de savunan Zelenskiy, Rusya ile savaşmamak için müzakerelerde yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bu savaşı kışkırtan biz değildik. Savaştan kaçınmak için 88 görüşme yapıldı. Ancak Rusya bu saldırı suçunu durdurmak yerine onu büyük bir işgale dönüştürdü" dedi. Zelenskiy, hitabının ardından ise Genel Kurul'da ayakta alkışlandı.
ZELENSKİY'DEN BARIŞ İÇİN 5 MADDE
Rusya ile barış için 5 maddde açıklayan Zelenskiy, "Formülümüzün beş maddesi, saldırganlığın cezalandırılması, yaşamın korunması, güvenliğin ve toprak bütünlüğünün restorasyonu, güvenlik garantileri ve kendimizi savunma kararlılığı. Bu zaten Rusya tarafından iyi bilinen suç ve ceza formülüdür" dedi.
"Bu formülde eksik olan tek şey tarafsızlık" ifadesini kullanan Zelenskiy, "İnsani değerler ve barış saldırı altındayken tarafsızlıktan bahsedenler başka bir anlama geliyor. Kayıtsızlıktan bahsediyorlar. Savaş koşullarını oluşturan da budur. Barış koşullarını oluşturmak için düzeltilmesi gereken şey bu" dedi.
ZELENSKİY’NİN KONUŞMASI ENGELLENMEK İSTENMİŞTİ
Geçtiğimiz cuma günü BM Genel Kurulu'nda Zelenskiy'nin video mesaj yoluyla yapacağı hitap, BM Genel Kurulu'nun tüm liderlerin şahsen konuşmasını zorunlu kılması nedeniyle oylanmış, Zelenskiy’nin hitabı 101’e karşı 7 oyla onaylanmıştı.
Rusya, Suriye, Kuzey Kore, Belarus, Küba, Eritre ve Nikaragua Zelenskiy'nin hitabını engellemek için oy kullanırken, Çin dahil 19 ülke çekimser kalmıştı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.
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