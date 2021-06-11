BM'ye borcunu ödeyen İran, kaybettiği oy kullanma hakkını geri kazandı

AA

BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre, bir ülkenin örgüte olan aidat borcu, son 2 yılda yaptığı ödemeden fazlaysa, o ülkenin BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkı askıya alınıyor.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın BM'ye aidat borcunu ödediğini duyurdu.

BM'ye 65 milyon dolardan fazla aidat borcu bulunan İran, BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkını yeniden kazanması için gereken 16 milyon dolarlık minimum ödemeyi yaptı ve oy kullanma hakkını geri kazandı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin BM'ye aidatını ABD'nin yasadışı yaptırımları yüzünden ödeyemediğini belirtti.

Ravanchi, "ABD'nin yasa dışı yaptırımları sadece halkımızı ilaçlardan mahrum bırakmadı, aynı zamanda İran'ın BM'ye olan aidatını ödemesini de engelledi. 6 aydır üzerinde çalışıyoruz ve BM, bugün ödemeyi aldığını duyurdu. İnsanlık dışı tüm yaptırımların hemen kaldırılması gerek." değerlendirmesinde bulundu.