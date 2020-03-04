AA

BM yardım çalışanları Gazze'de faaliyetlerinin kısıtlanmasını protesto etti



Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) çalışanları, faaliyetlerini etkileyen kısıtlamaların devam etmesini protesto etti.

Gazze kentindeki UNRWA binası önünde bir araya gelen göstericiler, kuruluşun bazı çalışanlarına yönelik "rastgele ayrım politikası"na tepki gösterdi.

UNRWA Çalışanları Birliği Başkanı Emir el-Meshal, iş haklarının, tartışmaya açık olmadığını, kuruluşun bu konudaki politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

BM yardım kuruluşu çalışanlarının, kamplarda yaşayanlara ve mültecilere hizmet verdiğine işaret eden Meshal, çalışanların kabul edilmemesinin, meşru ve uluslararası kabul görmüş Filistin haklarını reddetmekle eş değer olduğuna dikkati çekti.

Meshal, sadece Gazze'de abluka altında, yoksulluk ve kısıtlı iş imkanlarının gölgesinde yaşayan 400 bin mültecinin olduğunu; bunun da daha fazla hizmete ihtiyaç duyulduğu anlamına geldiğini aktardı.

UNRWA sözcüsü Adnan Ebu Hasene de kuruluşun gelecek iki ay boyunca insani programlarını tehdit eden, tarihte eşi görülmemiş bir mali açıkla karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

UNRWA Genel Komiseri Christian Sanders, 25 Kasım 2019'da yaptığı açıklamada, UNRWA'nın hizmetlerini sürdürebilmesi için ayda 80 milyon dolar desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.

1949'da kurulan UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra ABD'nin UNRWA'ya sağladığı finansal desteği kesmesi uluslararası yardım kuruluşunu sıkıntıya sokmuştu.