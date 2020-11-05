BM ve ABD’den Etiyopya’ya tansiyonun düşürülmesi çağrısı

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BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki silahlı çatışmalardan ötürü BM Genel Sekreteri Guterres’in büyük endişe duyduğunu, tansiyonun düşürülmesi ve sorunun barışçıl çözümü için acil önlemlerin alınması çağrısı yaptığını belirtti.

Etiyopya’daki istikrarın tüm Afrika Boynuzu için önem arz ettiğine dikkat çekilen açıklamada Guterres'in, Etiyopya hükümetinin halkına barışçıl ve güvenli bir gelecek sunmak için başlattığı reform çabalarına desteğini de yinelediği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter’den yaptığı açıklamada, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF),Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetleri üslerine saldırdığı haberlerinden derin endişe duyduklarını kaydetti.

Pompeo, "Tansiyonun düşürülmesi ve barışın tesisi için acil eylem çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

- "İletişim ve ulaşım hizmetleri tümden kısıtlanmamalı"

Norveç Mülteci Konseyi (NRC),yaptığı açıklamada, Etiyopya’da şiddetin artmasından endişe duyulduklarını belirterek, bölgede düşmanlığın artmasının yüz binlerce insanın güvenliğini tehdit ettiği, bölgesel istikrarsızlığın insani krizi de beraberinde getirebileceği vurgusu yaptı.

NRC de tüm taraflara diyaloğa dönmeleri ve askeri operasyonları sonlandırma çağrısı yaptı.

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC) Başkanı Daniel Bekele ise bölgedeki güvenlik durumunun endişe verici olduğuna işaret ederek hem yerel eyalet hem de federal hükümet güçlerine sivillerin güvenliğini sağlamaları ve insan haklarına saygı duymaları çağrısında bulundu.

Bekele, dün alınan olağanüstü hal (OHAL) kararını onaylamak için toplanacak Meclisin, gıda ve ilaç gibi insani yardıma erişimi sağlamanın yanı sıra tümden iletişim ve ulaşım hizmetlerine kısıtlama getirmekten de kaçınmasını istedi.

- 6 aylık OHAL ilan edilmişti

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, dün, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Duyurunun hemen ardından Etiyopya Bakanlar Kurulu, Tigray eyaletinde 6 aylık OHAL ilan etmişti.

Tüm telefon ve internet hatlarının kesildiği bölgede, OHAL'i yönetecek özel askeri güç de kurulmuştu.

- İç savaştan endişe ediliyor

Ahmed'in kararının uzun yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı.

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.