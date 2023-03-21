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BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Çin'in Ukrayna sorununun çözümü için sunduğu "tutum belgesi" hakkında soruları yanıtladı.

Haq, henüz Çin'in çözüm önerisini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için erken olduğunu ve daha fazla detaya ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Siyasi istek ve diplomatik çözüm yollarının tercih edilmesi gerektiğini aktaran Haq, "Tüm ülkelerin krizin diyalog yoluyla çözülmesi için yürüttükleri girişimleri destekliyoruz. Barışa yol açabilecek girişimlerin sürdürülmesini teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Haq, "Tüm girişimler BM Şartı ve Genel Kurul kararlarına uygun olmalı." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in halihazırda Ukrayna'da sahadaki durumun barış için çok elverişli olmadığını düşündüğünü aktaran Haq, dinamiklerin değişmesi durumunda barış girişimlerini desteklediğini ifade etti.

ÇİN'İN UKRAYNA İÇİN BARIŞ PLANI

Çin, savaşın yıl dönümü olan 24 Şubat'ta krizin siyasi çözümü için önerilerini içeren 12 maddelik "tutum belgesi" açıklamıştı. Belgede ülkelerin egemenliklerine saygı gösterilmesi, meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınması, tek taraflı yaptırımlara son verilmesi ve gerginliklerin aşamalı olarak azaltılarak ateşkesin sağlanması gerektiği vurgulanmıştı.

Ateşkes önerisi, ABD ve Avrupa Birliğinin yanı sıra öneriyi fiili durumun kabulünün telkin edilmesi olarak algılayan Ukrayna tarafından da kabul görmemişti. Kiev yönetimi, bu koşullardaki bir barışın, "savaşın dondurulması" anlamına geleceğini dile getirmişti.

Rusya da Çin'in görüşüne önem verdiğini ancak mevcut koşullarda Ukrayna meselesinin çözümünde barış yoluna geçişin sağlanması için gerekli koşulların oluşmadığını bildirmişti.

Fotoğraf: AA

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