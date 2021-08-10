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BM, Tigray'daki mülteci kamplarına yeniden erişim sağladığını bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesindeki mülteci kamplarına erişim sağlandığını bildirdi.

10.08.2021 - 17:07 | Güncelleme: ABONE OL
BM, Tigray'daki mülteci kamplarına yeniden erişim sağladığını bildirdi
BM, Tigray'daki kamplara yeniden erişim sağladı
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AA

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcülerinden Boris Cheshirkov, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "BMMYK ve ortakları, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki Eritreli mültecilerin kaldığı Mai Aini ve Adi Harush kamplarına yeniden erişim sağladı." dedi.

Bölgedeki şiddetli çatışmaların, 13 Temmuz'dan bu yana BMMYK personelinin kamplara ulaşmasını engellediğini anımsatan Cheshirkov, her iki kamptaki 23 bin mülteci için 5 Ağustos'tan itibaren acil ihtiyaç duyulan yardımların dağıtımına yeniden başlandığını aktardı.

Cheshirkov, bölgedeki 96 bin Eritreli mülteci ve yerinden edilmiş yüz binlerce sivil için uluslararası topluma 164 milyon dolar fon sağlanması çağrısında bulundu.

Tigray'da çatışan tüm taraflara uluslararası insan hakları hukukuna saygı göstermesi çağrısı yapan Cheshirkov, ayrıca sivillerin her koşulda korunmasını istedi.

BM, son haftalarda Tigray'daki mülteci kamplarına insani erişim çağrısı yapıyordu.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da bölgenin başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan TPLF, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de başa gelmesinden sonra ülkenin en büyük etnik grupları olan Amhara ve Oromoları iktidarda temsil eden partilerle siyasi çekişme içine girmişti.

ETİYOPYA BAŞKANI ABİY AHMED'DEN ÇAĞRI

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, tüm vatandaşları orduya katılmaya ve kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne karşı savaşmaya çağırdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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