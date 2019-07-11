BM temsilcisi Pedersen: Suriye'de Anayasa Komitesi'nin kurulmasına ilişkin bir anlaşmaya çok yakınız

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Moskova'da Rus yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a giderek, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le görüştü.

Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Pedersen, "Geniş kapsamlı bir siyasi sürecin önünü açacak Anayasa Komitesi'nin kurulmasına ilişkin bir anlaşmaya çok yakınız" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Ciddi anlamda gelişme kaydedildiği" belirtilse de, anayasa komitesinin tamamen Suriye'nin kendi meselesi olduğuyla ilgili tutumunu korudu.

Ocak 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde muhalifler ve Esad rejimi temsilcilerinin bir araya geldiği, ancak katılımcı listesi sebebiyle olaylı geçen konferansta, 150 kişiden oluşacak bir anayasa komitesi kurulması kararı çıkmıştı.

50 üyesi bağımsızlar, 50 üyesi muhalifler ve 50 üyesi de Beşar Esad yönetimi tarafından seçilmesi kararlaştırılan komite için, bazı isimler verildi. BM öncülüğünde oluşturulacak ve çalışmalarına başlayacak komite için muhalifler ve rejim yanlılarının isimlerinde büyük oranda uzlaşma sağlanırken, bağımsızların belirlenmesi çalışmaları sürüyor.

İbrahim Kalın da Rus temsilciyle görüştü

Pederson Şam'dayken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Başdanışmanı İbrahim Kalın da, Ankara'da Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'le bir araya geldi.

Anayasa komitesinin oluşturulması ve bir an önce ilan edilmesi de gündeme geldi.

Kalın, Ankara'nın Suriye'deki çatışmaların "Suriye'nin toprak bütünlüğü korunarak çözüme ulaşması" yönündeki tutumunu koruduğunu da Rus yetkiliye iletti.

Her iki görüşmede de, İdlib'de Suriye ordusu ve Rus ordusunun yürüttüğü operasyonlar da gündeme geldi.

Pedersen, "Elbette ki İdlib'deki durumu da görüştük. Umuyoruz ki burada da istikrar sağlanır ve Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşma yeniden uygulanabilir." dedi.

Rusya ve Türkiye, İdlib'de cihatçıların çekilmesini gerektiren silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması konusunda Eylül ayında anlaşmıştı. Ardından iki ülkeyle birlikte İran da İdlib gerginliği azaltma bölgesinde askeri gözlem noktaları oluşturdu.

İdlib'deki rejim bombardımanı sırasında 27 Haziran'da Türk gözlem noktası da vurulmuş, bir asker hayatını kaybetmişti. Savunma Bakanlığı, saldırının "kısıtlı olduğunu" düşündüğü açıklaması yapmıştı.

Türkiye'nin Suriye içine ve sınırlara asker sevkiyatı sürüyor

Türkiye'den Suriye sınırlarına düzenli olarak yapılan askeri sevkiyatın yoğunluğu ise, son birkaç haftada arttı.

Özellikle Şanlıurfa'daki sınır birliklerine yapılan takviye; İdlib'e ve Türkiye'nin operasyon yaptığı Afrin ve Cerablus bölgelerine açılan sınır kapılarından Suriye'ye geçen tanklar, obüs topları ve zırhlı personel taşıyıcılar, neredeyse her gün bölgedeki ajanslar tarafından görüntüleniyor.

İdlib'deki çatışmalar neden yeniden şiddetlendi?