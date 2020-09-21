BM Temsilcisi'nden Yemenli taraflara "barış için ilk adımı atmaları" çağrısı

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Griffiths, Dünya Barış Günü münasebetiyle Twitter'dan paylaştığı görüntülü mesajında, Yemen'de savaşan taraflara seslenerek, "Bugün düşünmenizi ve Yemenlilere ihtiyaç duydukları ve hak ettikleri barışı getirmek için ilk adımı atma konusunda cesur olmanızı temenni ediyorum." dedi.

Yemen'deki çatışmaları bitirmek için acilen birlikte çalışma çağrısı yapan Griffiths, şunları kaydetti:

"Dünya Barış Günü'nü kutlarken şunu düşünmemiz gerek; Yemen'i parçalayan, binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin trajedisine yol açan 5 yıllık savaşta bu sene Kovid-19 salgını nedeniyle Yemenlilerin çektiği acılar had safhaya ulaştı."

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.