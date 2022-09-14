BM: Suriye'deki kolera salgını bölgeyi tehdit ediyor
Birleşmiş Milletler Suriye'de 10 yılı aşkın süredir ilk kez kolera salgını olduğunu ve bölgeyi "ciddi şekilde tehdit ettiğini" açıkladı. Geçtiğimiz üç haftada sekiz kişi bu hastalıktan hayatını kaybederken kolera olduğundan şüphelenilen 900'den fazla kişi tespit edildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'de 10 yılı aşkın süredir ilk kez kolera salgını olduğunu ve bunun bölgeyi "ciddi şekilde tehdit ettiğini" açıkladı. Son üç haftada sekiz kişi bu hastalıktan hayatını kaybederken kolera olduğundan şüphelenilen 900'den fazla kişi tespit edildi.
Fırat Nehri'nden içilen suyun yol açtığı düşünülen salgın, Halep ve Deyrizor bölgelerinde yoğunlaşıyor.
Suriye devletine bağlı Sana haber ajansının aktardığına göre, Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü Halep'in kuzeyinde 20 kolera vakası tespit edildiğini, bu kişilerden ikisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Halep dışında Lazkiye'de dört, Şam'da iki vaka olduğu da belirtildi.
Ancak BM, Suriye genelinde 25 Ağustos'tan bu yana en az sekiz kişinin ölümüne yol açan 936 akut ishal vakası olduğu konusunda uyardı.
Halep'de altı ölüm ve 670 şüpheli vaka, Deyrizor'da iki ölüm ve 201 vaka olduğu belirtildi.
BM Suriye Yerleşik ve İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, durumun ciddi olduğunu ve hem Suriye'yi hem bölgeyi tehdit ettiğini ifade etti.
Ölüm ve hastalığın yayılmasının önlenmesi için acil harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.
Hızlı tanı testleri ve tedavi malzemesinin bölgeye ulaştığını söyleyen BM, ayrıca temiz su teslimatı yapıldığını aktardı.
Reuters'a konuşan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bölgesel acil durum direktörü Richard Brennan de sekiz ölüm gerçekleştiğini onayladı.
Bölgede yıllardır ilk kez kolera salgını olduğunu, çok hızlı şekilde müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.
Salgın aynı zamanda Suriye'de iklim değişikliği ve çatışmadan kaynaklanan su kıtlığının da bir işareti olarak görülüyor.
Yükselen sıcaklık dereceleri, ortalamanın altında yağış ve Türkiye'den akan su hacmini azaltılması Fırat Nehri'ndeki su seviyelerinin ciddi şekilde düşmesine yol açtı.
Bu duruma zarar gören altyapı da eklenince, içme suyu ve sulama için nehre bağımlı olan Suriyeliler güvenilir olmayan kaynaklara yöneliyor.
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BM: Suriye'deki kolera salgını bölgeyi tehdit ediyor/bm-suriye-deki-kolera-salgini-bolgeyi-tehdit-ediyor-3520363
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