BM, Suriye'de artan şiddet için tarafları uyardı

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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, 1 Temmuz 2020- 30 Temmuz 2021 döneminde Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı 46 sayfalık rapor açıklandı.

"ÇATIŞMANIN TARAFLARI SAVAŞ SUÇLARI VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR"

Raporda, ülkenin kuzeyinde ve güneyinde çatışmaların ve şiddetin arttığına dikkat çekildi. Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Brezilyalı Paulo Pinheiro, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'de 10 yıldır devam eden iç savaşta tarafların savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işlemeye devam ettiğini belirtti.

Reuters, raporda aynı zamanda ülkedeki DAEŞ/IŞİD militanlarına da dikkat çekti.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Halep'in kuzeyinde isyancıların elindeki Afrin ve Resulayn kasabalarında düzenlenen yedi bombalı saldırıda en az 243 kişi öldüğü ve yaralandığını ancak toplam ölü sayısının oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Rapor, İdlib'i kontrol eden cihatçı örgüt Heyet Tahrir el-Şam'ı medya ve ifade özgürlüğüne kısıtlamalar getirmekle eleştirerek medya aktivistlerini ve kadınlar da dâhil olmak üzere gazetecileri keyfi olarak gözaltına aldığını söyledi.

Raporda ayrıca, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından kontrol edilen bölgelerdeki kamplarda, IŞİD/ DAEŞ bağlantılarından şüphelenilen binlerce kadın ve çocuğun yasal olmayan bir şekilde gözaltına alınması eleştirildi.

AA'nın aktardığı habere göre de komisyon, daha önceki yıllarda yayımladığı raporlarda, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya, rejimin ve terör örgütü YPG/PKK'nın eylemlerinin savaş suçları kapsamına girebileceğini bildirmişti.

Pinheiro, "Suriyeli sivillere yönelik savaş devam ediyor ve savaşın harap ettiği bu ülkede sivillerin güvenli bir yer ya da sığınak bulmaları zor." ifadesini kullandı.

Esad yönetiminin sivillere yönelik eylemlerine dikkati çeken Pinheiro, Suriyelilerin temel insan haklarının ihlaline devam edildiğini vurguladı.

Yönetimin keyfi gözaltı uygulamalarının hız kesmeden devam ettiği aktarılan raporda, "Komisyon, sadece gözaltı süreçlerindeki işkence ve cinsel şiddeti değil, aynı zamanda gözaltındaki ölümleri ve zorla kaybetmeleri de belgelemeye devam etti." ifadesi yer aldı.

EKONOMİ: "PARÇALANMIŞ ÜLKEDE ÇEŞİTLİ BÖLGELERDEKİ DÜŞMANLIKLAR"

Komisyon raporunda, sığınmacıların "güvenli" ve "onurlu" dönüşü için Suriye'de uygun bir ortam olmadığına vurgu yapıldı.

"Suriye'deki genel durum giderek daha kasvetli görünüyor. Yoğunlaşan şiddete ek olarak, ekonomi dibe vuruyor." ifadesini kullanan Komisyon üyesi Karen Koning Abuzayd ise ülkeden geçen nehirlerin yıllardır en kurak dönemini geçirdiğini, savaşın harap ettiği sağlık sisteminin de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleyi zorlaştırdığını kaydetti.

Abuzayd, "Kimsenin Suriye'nin, sığınmacıların geri dönmesi için uygun bir ülke olduğunu düşünmesinin zamanı değil." değerlendirmesinde bulundu.

AA, raporda, Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki bölgelerde durumun her geçen gün daha da kötüleştiği uyarısında bulunduğunu aktardı.

AA, komisyonun raporunda, İdlib'deki "sivil unsurlara" yönelik saldırıların da geniş şekilde yer aldığını aktardı.