Son 20 yılda iklim değişikliği kaynaklı afetlerden 4 milyar insan etkilendi

Guterres, Brüksel’de düzenlenen "Su ve afetler üzerine beşinci BM özel tematik oturumu" adlı programda konuştu.
Dünyadaki sel, fırtına, kuraklık, tsunami, toprak kayması gibi afetlerin hemen hepsinin su ile bağlantısına dikkati çeken Genel Sekreter, her yıl doğal afetlerin 26 milyon insanı yoksulluğa zorladığını belirtti.
SU KRİZİ
Guterres, "İklim krizi suyla bağlantılı felaketleri şiddetlendiriyor ve yoğunlaştırıyor, karmaşık zorluklar yaratarak yaşamları ve geçimleri tehdit ediyor. Son yirmi yılda, iklimle ilgili afetlerin sayısı önceki yirmi yıla kıyasla neredeyse iki katına çıkarak 4 milyardan fazla insanı etkiledi. Bu felaketler milyonlarca can aldı ve 2,97 trilyon ABD dolarının üzerinde ekonomik kayıpla sonuçlandı." ifadelerini kullandı.
DÜNYADAKİ İNSANİ YARDIM İHTİYAÇLARININ YÜZDE 50'Sİ İKLİM BAĞLANTILI AFETLERDEN KAYNAKLANACAK
2030’a kadar dünyadaki insani yardım ihtiyaçlarının yüzde 50’sinin iklim bağlantılı afetlerden kaynaklanacağının öngörüldüğünü belirten Guterres, bu sorunun üstesinden gelmenin en önemli yolunun küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak olduğunu vurguladı.
2050'YE KADAR SIFIR EMİSYON HEDEFİ
Guterres, 2010 temel verilerine kıyasla 2030’a kadar emisyonların yüzde 45 oranında azaltılması ve 2050’a kadar da net sıfır emisyona ulaşılması gerektiğine dikkati çekerek, "Ancak bu hedeflere ulaşmaktan çok uzaktayız, mevcut taahhütler yetersiz ve emisyonlar artmaya devam ediyor." diye konuştu.
YILLIK 100 MİLYAR DOLAR YATIRIM
Yeni tip Covid- 19 salgını nedeniyle toplulukların, ekonomik olarak zaten zor bir dönem geçirdiğine işaret eden Guterres, iklim değişikliğine adaptasyon amacıyla gelişmiş ülkelerin gelişmekte olanların ihtiyaçlarını karşılamak için yıllık 100 milyar dolar yatırım taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu.
Guterres, Covid-19 salgını sonrası yapılanmanın, toplumları ve ekonomileri daha güçlü şekilde yeniden inşa etmek için iyi bir fırsat olduğunu belirterek, "Altyapıları felaketlere dayanıklı hale getirmek için yatırılan her 1 ABD doları, yeniden yapılanmada 4 ABD doları tasarruf sağlar." dedi.
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