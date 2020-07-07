BM: Rusya ve Esad İdlib'de savaş suçu işledi

BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esad rejiminin İdlib'de sivilleri, sağlık kuruluş ve çalışanlarını kasten vurarak savaş suçu işlediğini açıkladı.

Komisyon ayrıca, Rusya'nın İdlib'de sivil unsurlara gelişigüzel saldırılar düzenleyerek savaş suçuna varan eylemler yaptığını bildirdi.