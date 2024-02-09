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        Haberler Dünya BM: Refah'taki sivillerin durumundan ciddi endişe duyuyoruz

        BM: Refah'taki sivillerin durumundan ciddi endişe duyuyoruz

        Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik saldırı hazırlığıyla ilgili bir kez daha açıklama yaparak, "Refah'taki sivillerin durumundan ciddi endişe duyuyoruz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 22:14 Güncelleme: 09.02.2024 - 22:46
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        BM'den İsrail'e bir kez daha 'Refah' uyarısı
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        BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, Refah'ta "izdiham" olduğunu ve yolların, temiz ve düz alan arayışındaki ailelerin çadırlarıyla dolduğunu belirtti.

        Dujarric, gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerinin yoksunluğu nedeniyle önlenebilir hastalık ve ölümün yaygınlaştığını bildirdi.

        "Refah'taki sivillerin durumundan ciddi endişe duyuyoruz." diyen Dujarric, sivillerin korunması gerektiğinin ve BM'nin zorla yerinden etmeye karşı olduğunun altını çizdi.

        Dujarric, "İnsanlar nereye gidecek?" sorusuna ise bunun çok geçerli bir soru olduğunu ancak cevap verebilecek konumda olmadıklarını dile getirdi.

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        BM'nin sivilleri korumaya çalıştığını, sığınak ve tıbbi destek verdiğini aktaran Dujarric, "Ancak ağır silahlar ve toplardan korumamız mümkün değil." ifadesini kullandı.

        İsrail Meclis Başkanı Ohana'nın görüşme iptali

        İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana'nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmesini iptal etmesine ilişkin Dujarric, iptal haberini yayımlanan açıklamayla gördüklerini söyledi.

        Açıklamada, iptalin nedeninin Guterres'in dün düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözler olduğunun belirtildiğini kaydeden Dujarric, "Genel Sekreter, daha önce söylemediği bir şey söylemedi. Kapısı İsrail'den gelecek her delegasyona açık." dedi.

        Genel Sekreteri "temize çıkaramayacağını" belirten Ohana, "(Genel Sekreter'le görüşmenin iptali) durduk yere yapılmadı. Onu ikna etme niyetindeydim ancak dün gene İsrail devletine çatışmayı durdurma çağrısı yaptı." açıklamasında bulunmuştu.

        İngiltere'den de Refah tepkisi

        İngiltere, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a bir saldırı düzenleme olasılığından derin endişe duyduğu açıklamasını yaparak İsrail'e sivilleri ve evleri koruma çağrısı yaptı.

        İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, AA'nın konuya ilişkin sorusunu yanıtlayarak, "Gazze nüfusunun yarısının sığındığı ve ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşması açısından hayati öneme sahip Refah Sınır Kapısı'nın bulunduğu Refah'a bir askeri saldırı olasılığı konusunda derin endişe duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        Sözcü, Gazze'de önceliğin çatışmalara acil insani ara verilmesi, yardımların bölgeye girmesi, esirlerin çıkarılması ve sürdürülebilir kalıcı ateşkes için çalışılması gerektiğini kaydetti.

        İsrail'e seslenen Sözcü, "Çok sayıda sivil bu çatışmada hayatını kaybetti. Tüm taraflar uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeli. İsrail'in operasyonlarını askeri hedeflerle sınırlı tutmasını, sivillere zarar vermekten ve evleri tahrip etmekten kaçınmak konusunda daha fazla özen göstermesini istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

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