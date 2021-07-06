AA

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yayımlanan ve 1 Haziran 2020 ile 30 Nisan 2021 arasındaki yaklaşık 1 yıllık süreyi kapsayan raporda, Venezuela’da yaşanan şiddet olayları ve gözaltı süreçlerindeki insan hakları ihlalleri değerlendirildi.

Raporda, ifade özgürlüğünü kısıtlamakla suçlanan Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükûmeti, güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanımını durdurma çağrısı yapıldı.

Söz konusu dönem içinde protestolarda veya Venezuela güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen raporda, güvenlik güçlerinin kurbanların evine zorla girdiği ve hükümet yetkililerinin olay yerindeki delilleri yok ettiği iddia edildi.

Raporda, gözaltına alınan 9 kişinin kaybedildiği, güvenlik güçlerinin protestoculara ve gözaltındaki kişilere yönelik işkence, taciz ve kötü muamelesinin devam ettiği kaydedildi.

Güvenlik güçleri müdahalesinin halk arasında korku ve kolluk kuvvetlerine karşı güvensizlik yarattığı belirtilen raporda, yaşanan şiddet olaylarının suç oranının yüksek olduğu yoksul semtlerde bazı kesimlerin marjinalleşmesine yol açtığı savunuldu.

Rapor, Maduro hükûmeti tarafından tepkiyle karşılandı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, raporun "temelsiz" olduğu ve ülkenin istikrarını bozmak amacıyla "birkaç insan hakları ihlali iddiasına" dayandırıldığı ifade edildi.