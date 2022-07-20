BM raporu: Taliban insan hakları ihlallerinde bulunuyor

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), "Afganistan'da İnsan Hakları" başlıklı raporunda Taliban yönetiminin insan hakları ihlallerinde bulunduğunu kaydetti.
UNAMA, Taliban yönetiminin Afganistan yönetimini devralmasından bu yana 10 aylık süreçte ülkedeki insan haklarının durumuyla ilgili bulgularını paylaştığı raporunu yayımladı.
15 Ağustos 2021-15 Haziran 2022 arası verileri kapsayan raporda, Afganistan'ın mevcut yöneticilerinin "yargısız infaz, işkence, keyfi tutuklama, gözaltı ve kötü muamelede" bulunduğu ifade edildi.
Ayrıca, raporda Afganistan'da ifade özgürlüğü ve kadın haklarına yönelik ciddi gerilemelerin olduğu belirtildi.
Verilere göre, söz konusu süreç içerisinde DEAŞ'ın Afganistan kolu DEAŞ-H'ye atfedilen bombalı saldırılarda 700 insan hayatını kaybederken, 1406'sı da yaralandı.
TALİBAN'A YÖNELİK İTHAMLAR
Rapora göre Taliban, önceki hükümet görevlileri ve güvenlik güçlerine yönelik 160 yargısız infaz, 178 keyfi gözaltı ve tutuklama, 23 hücre hapsi, 56 işkence ve kötü muamelede bulundu.
Taliban yönetimi 217 kişiye "insanlık dışı ceza" verdi ve 118 defa aşırı güç kullandı.
İnsan hakları ihlallerinden 173 gazeteci etkilendi, 5'i DEAŞ-H 1'i ise kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından olmak üzere 6 gazeteci öldürüldü.
Gazetecilere yönelik 122 keyfi gözaltı ve tutuklama, 58 kötü muamele, 33 tehdit, 12 hücre hapsi uygulandı. Söz konusu uygulamalardan 65 insan hakları aktivisti de olumsuz etkilendi, bu kişilere yönelik 47 tutuklama, 17 hücre hapsi uygulandı.
TALİBAN RAPORU REDDETTİ
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, raporun doğruları yansıtmadığını belirtti.
Mücahid, "Ülkede keyfi öldürme ya da tutuklama yoktur. Eğer biri keyfi olarak öldürür ya da tutuklarsa, suçlu sayılır ve şer-i yasalarla yargılanır. Bu konudaki UNAMA raporu doğru değildir ve propagandadan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!