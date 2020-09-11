BM raporu: Libya'ya silah ambargosu tamamen hiçe sayılıyor

AA muhabiri, bağımsız yaptırım komitesi uzmanları tarafından hazırlanan, BM Güvenlik Konseyi ile paylaşılan ancak yayımlanmayan raporun detaylarına ulaştı.
Libya'ya yönelik silah ambargosunun "bariz bir şekilde tamamen hiçe sayıldığı" belirtilen raporda Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Mısır, Ürdün, Katar ve Türkiye ambargoyu ihlal etmekle suçlandı.
- Rusya, Libya'daki Rus paralı askerlerine desteği artırdı
Rusya'nın, Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek için Rus güvenlik şirketi Wagner'e askeri lojistik desteğini "önemli ölçüde" artırdığı belirtilen raporda, ocak-temmuz ayları arasında Wagner bünyesindeki paralı askerlerin sayısının büyük oranda arttığı ve bu askerlerin temmuzda Cufra, Gırdabiyye, Brak, Sabha ve Veddan hava üslerinde konuşlu olduğu ifade edildi.
BM paneli daha önceki raporunda da Libya'da Wagner grubu bünyesinde 1200 civarında Rus paralı askerinin bulunduğunu bildirmişti.
- BAE'den Libya'nın doğusuna şüpheli uçuşlar arttı
Raporda, BAE, Eritre, Ürdün ve Suriye'den Libya’nın doğusunda Hafter’in kontrolündeki bölgelere ve Mısır'ın batısındaki havalimanlarına ''şüpheli uçuşların'' arttığı ve oluşturulan bu ''hava köprüsüyle'' silah tedarik zincirinin sağlandığı kaydedildi.
Ürdün'ün Hafter güçlerine Mayıs 2018'de eğitim sağladığı belirtilen raporda, BM uzmanlarının ayrıca Libya'da 3 özel askeri destek ya da güvenlik sağlayan şirket tespit ettiğine işaret edildi.
Türkiye'den ise Libya'nın batısına mayıs ayının ortasından itibaren askeri kargo uçaklarıyla ''hava köprüsü'' oluşturulduğu iddia edilen raporda, Katar'ın da ülkenin batısındaki hava üslerine askeri kargo uçaklarıyla birkaç uçuş gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.
Kazakistan, Ukrayna ve Tacikistan ise Hafter güçlerine silah taşıdığından şüphelenilen uçuşları kontrol etmeyerek silah ambargosuna uymamakla suçlandı.
Libya'da 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizi yaşanıyor.
Uluslararası tanınırlığa sahip Libya hükümeti birlikleri ile gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
BM Güvenlik Konseyi, Libya'ya 2011'den beri silah ambargosu uyguluyor.
Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek verirken Türkiye, BM tarafından tanınan Libya hükümetinin yanında yer alıyor.
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