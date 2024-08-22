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        Haberler Dünya BM raportörü Albanese: İsrail, ateşkes müzakereleri kılıfıyla kalıcı işgal koşulları oluşturmaya çalışıyor | Dış Haberler

        BM raportörü Albanese: İsrail, ateşkes müzakereleri kılıfıyla kalıcı işgal koşulları oluşturmaya çalışıyor

        Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in ateşkes müzakereleri kılıfıyla kalıcı işgal ve daha fazla toprak gaspı için koşullar oluşturmaya çalıştığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 23:53 Güncelleme: 23.08.2024 - 01:54
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        BM raportöründen İsrail'e suçlama
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        Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ile Hamas arasında devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

        Müzakerelerde tarihin tekerrür ettiğini belirten Albanese, "İsrail, Filistin'in geri kalan kısımlarına sahip olmak için müzakereleri kullanıyor. İsrail, ateşkes müzakereleri kılıfıyla kalıcı işgal ve daha fazla toprak gaspı için koşullar oluşturmayı deniyor." ifadelerini kullandı.

        Albanese, Filistin tarihine aşina olanların, İsrail'in yasadışı işgali altında Filistinlilere neler olduğunu ve yerleşimci sömürgeciliğin örneğinin farkında olacağını bildirdi.

        Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı.

        Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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