04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
BM'nin 63. Uyuşturucu Madde Komisyonu'nda YEDAM'ın çalışmaları anlatıldı
- Yeşilay Genel Başkan Vekili Mehmet Dinç: - "Ailelere grup terapileri, sosyal gruplara yönelik terapiler veriyoruz. Ayrıca aile ilişkilerine de odaklanıyoruz çünkü Türk kültüründe aile ile olan ilişkiler çok güçlü. Bunun da aile bağının madde kullanımını engellemede güçlü bir faktör olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Böylelikle madde kullanımı problemi olan bireylerin sosyo-ekonomik şartlarını ve onları bağımlılığa iten sebepleri analiz edebiliyoruz"
Yeşilay Genel Başkan Vekili Mehmet Dinç, madde kullanımını engellemede aile bağının önemli olduğunu belirterek, "Aile ilişkilerine odaklanıyoruz çünkü Türk kültüründe aile ile olan ilişkiler çok güçlü. Bunun da aile bağının madde kullanımını engellemede güçlü bir faktör olarak karşımıza çıktığını görüyoruz." dedi.
BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından Viyana'da düzenlenen 63. Uyuşturucu Madde Komisyonu'nda (CND),"BM'nin Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Sorumluluğu Hakkındaki Sosyal Politikaları" başlıklı oturumunda konuşan Mehmet Dinç, Yeşilay'ın bağımlılık konusunda ayakta tedavi hizmeti verdiği Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) anlattı.
Başvuranlara ücretsiz olarak destek verdiklerini söyleyen Dinç, şunları ifade etti:
"Ailelere grup terapileri, sosyal gruplara yönelik terapiler veriyoruz. Ayrıca aile ilişkilerine de odaklanıyoruz çünkü Türk kültüründe aile ile olan ilişkiler çok güçlü. Bunun da aile bağının madde kullanımını engellemede güçlü bir faktör olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Böylelikle madde kullanımı problemi olan bireylerin sosyo-ekonomik şartlarını analiz ve onları bağımlılığa iten sebepleri analiz edebiliyoruz. Bağımlılıkla mücadelede kişiyi bağımlılığa iten sebeplerin ortadan kaldırılması, tedavi sürecinin en önemli bileşenlerinden birisidir. YEDAM'daki klinik psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları, birbirini tamamlayan çalışmalarıyla kişinin bağımlılık döngüsüne tekrar kapılmaması için birey odaklı çalışmalar yürütüyor."
YEDAM'da danışmanlık hizmeti alan kişilerin verilen destekten memnun olmalarının da kendileri için önemli olduğunu kaydeden Dinç, belirli aralıklarla analizler yaparak memnuniyeti ölçtüklerini söyledi.
Memnuniyete yönelik yapılan analiz sonucunu paylaşan Dinç, YEDAM'dan psikolojik destek alan kişilerin yüzde 86'sının merkezin genel işleyiş ve faaliyetlerinden memnun olduklarını, yüzde 81'inin de kişisel olarak alınan psikolojik destekten memnun olduğuna ilişkin geri dönüş aldıklarını dile getirdi.
Yeşilay Genel Başkan Vekili Mehmet Dinç, oturumda daha önce çocuğu uyuşturucu madde kullanan bir annenin deneyimlerini de aktararak, katılımcılara bununla ilgili bir video izletti. Çocuğu daha önce madde kullanan bir annenin yer aldığı videoda, "Çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik ancak ilk başta konduramadık, 'benim çocuğum yapmaz' dedim. Ne yapabiliriz diye düşünürken, Yeşilay'a başvurduk. Oğlumun elini bırakmayacağım, YEDAM ile birlikte elinden tutup düştüğü yerden çıkaracağım." ifadeleri yer aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!