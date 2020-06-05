BM: Kovid-19 salgını Mali'deki insani durumu ve güvenliği zora soktu

Genel Sekreter Guterres, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu raporda, salgınının halen 757 bin kişinin açlıkla, 3,5 milyon kişinin ise gıda güvenliği problemiyle karşı karşıya olduğu Mali'deki insani durumu daha da zora soktuğunu, gelecek aylarda 1,3 milyon kişinin daha gıda sıkıntısı yaşamasının beklediğini belirtti.
Guterres ayrıca ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde sivillere, güvenlik güçlerine ve BM Barışı Koruma Gücüne yönelik terör saldırılarının sürdürdüğünü, ayrıca bölgede El Kaide ve DEAŞ'a bağlı terör grupları arasındaki hakimiyet mücadelesinin de bölgedeki güvenlik durumunu olumsuz etkilediğini belirtti.
Mali, kuzeydeki Tuareglerin 2012'de merkezi hükümete karşı ayaklanmasının ardından istikrarasızlığa sürüklenmiş, ortaya çıkan güç boşluğundan faydalanan El Kaide militanları ülkenin büyük bölümünde kontrolü ele geçirmişti.
Fransa öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2013'te düzenlediği askeri operasyonun ardından örgüt bölgedeki hakimiyetini kaybetse de kırsal bölgelerde gizlenen, farklı gruplarla bağlantılı militanlar terör saldırılarına devam ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!