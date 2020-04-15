BM, Kovid-19 hakkında bilgi kirliliğine karşı uyardı

Guterres, görüntülü mesaj yayımlayarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yanlış bilgiye karşı uyardı.

Artan bilgi kirliliğinin insanların hayatını daha fazla riske attığına dikkati çeken Guterres, salgından endişe duyan çok sayıda insanının doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

''Dünya ölümcül Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, aynı zamanda tehlikeli bir bilgi kirliliği salgınıyla karşı karşıyayız.'' uyasında bulunan Guterres, Kovid-19'a karşı bilimin arkasında birleşilmesi çağrısı yaptı.