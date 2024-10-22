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        Haberler Dünya BM Komiseri Türk: İsrail'in hastaneye saldırısı dehşet verici | Dış Haberler

        BM Komiseri Türk: İsrail'in Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresine yönelik saldırısı dehşet verici

        Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Devlet Hastanesi'ne saldırmasının "dehşet verici" olduğunu belirterek, sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 20:47 Güncelleme: 22.10.2024 - 20:47
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        BM Komiseri Türk: İsrail'in hastaneye saldırısı dehşet verici
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        Türk, İsrail'in Beyrut'taki Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresini hedef alan saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        "İsrail tarafından Refik Hariri Devlet Hastanesi yakınında gerçekleşen saldırı dehşet verici." ifadesini kullanan Türk, saldırının 4'ü çocuk en az 18 kişinin ölümüne ve 60 kişinin yaralanmasına yol açtığını bildirdi.

        Türk, sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiğini de vurguladı.

        Askeri operasyonların yürütülmesinde sivil can kayıplarını, onların yaralanmasını ve sivil nesnelere verilen zararı önlemek ve en aza indirmek için tüm önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizen Türk, "Hastaneler, ambulanslar ve sağlık personelleri; yaralılar ve hastalar için hayat kurtarma işlevi nedeniyle uluslararası insancıl hukuk kapsamında özel olarak korunuyor." ifadelerini kullandı.

        Türk, BM'nin çatışmaların derhal durdurulması çağrısını tekrarlayarak, tüm taraflara seslenerek sivillerin korunmasının mutlak en büyük öncelik olması gerektiğini kaydetti.

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