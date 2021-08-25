AA

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, "Yardım götürebilmemiz için Kabil'de tam teşekküllü işlevsel bir havalimanı kritik önem taşıyor." dedi.

Dujarric, yardımların sınır ötesi operasyonlarla da getirilebileceğini ancak bunun çok uzun ve maliyetli olacağını belirtti.

TALİBAN İLE GÖRÜŞMELERİN MERKEZİNDE KADINLAR VAR

AA muhabirinin Taliban'ın kadınlardan evde kalmasını ve işe gitmemesini istemesine ilişkin sorusuna Dujarric, ''Taliban ile yaptığımız görüşmelerin merkezinde kadınların güvenli bir şekilde çalışabilmesi var.'' yanıtını verdi.

Dujarric, Afganistan'da yerel yaklaşık 3 bin personelleri olduğunu ve bunun yüzde 10'nun kadın olduğunu söyledi.

Sözcü, yerel personellerinin çoğundan güvenlik nedeniyle evden çalışmalarını istediklerini vurguladı.

BM, şimdiye kadar Afganistan'daki 100'den fazla uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye etti.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

31 Ağustos'a kadar Afganistan'dan çekilmeyi hedefleyen Biden yönetimi, Kabil'den şimdiye kadar 88 bin ABD ve Afgan vatandaşı tahliye etti.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.