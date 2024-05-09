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        Haberler Dünya BM: İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırması sonrasında 80 bin kişi Refah'tan ayrıldı

        BM: İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırması sonrasında 80 bin kişi Refah'tan ayrıldı

        Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 6 Mayıs'ta saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta 80 bin kişinin bölgeden ayrıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:54
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        BM: Refah'tan 80 bin kişi zorla yerinden edildi
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        BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin "yeni bir zorunlu göçe" maruz kaldığı belirtildi.

        Açıklamada, "İsrail güçlerinin askeri operasyonlarını yoğunlaştırdığı 6 Mayıs'tan bu yana, yaklaşık 80 bin kişi başka bir yere sığınak arayışıyla Refah’ı terk etti." ifadeleri kullanıldı.

        Refah'a saldırılar sebebiyle bölgedeki Filistinli ailelerin çok zor durumda olduğu belirtilen açıklamada, "Hiçbir yer güvenli değil. Ateşkese hemen ihtiyacımız var." çağrısı yapıldı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

        İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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