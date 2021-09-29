BM İsrail-Filistin sorununda sorumluluk alacak

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Wennesland, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, İsrailli ve Filistinli yetkiler arasındaki üst düzey temasları ve İsrail hükümetinin Filistin'e yönelik ekonomik baskıyı hafifletme adımlarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Wennesland, her iki tarafa da Filistin ekonomisini ve kurumlarını güçlendirmeye yönelik adımlar atması çağrısı yaptı. "İşgali sona erdirecek meşru bir siyasi ufuk yaratma çabalarını şimdi yeniden canlandırmalıyız." diyen Wennesland, "Bir kez daha İsraillilere, Filistinlilere, bölge ülkeleri ve uluslararası topluma tarafları barışa götürecek yararlı adımlar atma çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

Wennesland, ayrıca İsrail'e, işgal altındaki Filistin topraklarındaki uluslararası hukuku ihlal eden yasa dışı yerleşim birimlerine derhal son vermesi, Filistinlilere ait yapıların yıkımını ve tahliyeleri durdurması çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında bir kere bile Filistin ya da Filistinliler dememesi dikkat çekmişti. 22 kere İran, 40 kere İsrail diyen Bennett, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ismini anmamıştı.