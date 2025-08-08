Habertürk
        Haberler Dünya BM: İşgal kararı endişe verici | Dış Haberler

        BM: İşgal kararı endişe verici

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal etme planının çok endişe verici olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 20:20 Güncelleme: 08.08.2025 - 21:43
        "İşgal kararı endişe verici"
        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze kentini işgal kararının çok endişe verici olduğunu, bu tehlikeli adımın milyonlarca Filistinli açısından krizi daha da derinleştireceğini belirtti.

        İsrail'in, Gazze kentini işgal kararına ilişkin yazılı açıklama yapan Guterres, İsrail'in bu kararının çok endişe verici olduğunu, bu tehlikeli adımın milyonlarca Filistinli açısından krizi daha da derinleştireceğini ifade etti.

        Bu kararın Gazze'de kalan esirlerin de bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını daha da tehlikeye atabileceği konusunda uyarıda bulunan Guterres, Gazze'deki Filistinlilerin korkunç boyutlara ulaşan bir insani felaketi yaşamaya devam ettiğinin altını çizdi.

        Guterres, bu yeni ve tehlikeli tırmanışın daha fazla zorla yerinden edilmeye, can kayıplarına ve büyük çaplı yıkıma yol açacağına ve Gazze’deki halkın zaten akıl almaz düzeyde olan ızdırabını daha da artıracağına dikkati çekti.

        Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi, Gazze geneline engelsiz insani erişim sağlanması ve tüm esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yineleyen Guterres, İsrail hükümetine bir kez daha uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uyma çağrısında bulundu.

        Guterres, 19 Temmuz 2024 tarihli Uluslararası Adalet Divanı'nın tedbir kararının İsrail’in yeni yerleşim faaliyetlerine derhal son verme, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşimcileri tahliye etme ve Gazze ile Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı kapsayan bu topraklardaki hukuka aykırı varlığını mümkün olan en kısa sürede sona erdirme yükümlülüğü altında olduğunu açıkça belirttiğini hatırlattı.

        "Bu hukuka aykırı işgale son verilmeden ve yaşanabilir bir iki devletli çözüm sağlanmadan, bu çatışmaya sürdürülebilir bir çözüm bulunamayacaktır." ifadesini kullanan Guterres, "Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz parçasıdır ve öyle kalmalıdır." ifadelerini kullandı.

        BMGK TOPLANACAK

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararını görüşmek için yarın acil oturumla toplanacak.

        AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, toplantı talebi ABD ve Panama dışındaki tüm BMGK üyelerinden geldi.

        ABD ise toplantının gerçekleşmemesi için ısrarlı tutum sergiledi.

        BMGK acil oturumu, 9 Ağustos'ta yerel saatle 15.00'te gerçekleşecek.

