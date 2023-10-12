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        Haberler Dünya Ortadoğu BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden Gazze için insani ateşkes çağrısı

        BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden Gazze için insani ateşkes çağrısı

        İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle Gazze'de durumun çok ciddi olduğunu belirten Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 'insani ateşkes' çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 06:26 Güncelleme: 12.10.2023 - 06:26
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        BM'den Gazze için insani ateşkes çağrısı
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        Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Gazze'de durumun çok tehlikeli olduğunu belirterek, insani ateşkes çağrısında bulundu.

        UNOCHA Gazze Sorumlusu Hamade el-Beyari, ofisin resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, "Bu aşamada birinci dereceden yapılması gereken, ateşkes ya da insani ateşkes. Böylece, yardım çalışanları, durumları değerlendirme imkanı bulabilir. Biz, şu ana dek sahada, durumları değerlendirecek güvenli bir ortam bulamadık" ifadelerini kullandı.

        "Gazze Şeridi'nde durumun gerçekten tehlikeli olduğu belli, zorlayıcı şartlar hiç olmadığı kadar ağır olabilir" diyen Beyari, bu şartlarda insani yardımların sunulmasının da tehlikelerle çevrili olduğuna işaret etti.

        AA'nın haberine göre; Beyari kentteki insani duruma ilişkin, şunları aktardı:

        "Tek elektrik santrali yakıt olmadığı için çalışmasını durdurmak zorunda kaldı. Bu da Gazzelileri sağlık ve su hizmeti almak konusunda olumsuz etkileyecek. Kaynak sıkıntısı var, dış dünya ile Gazze arasındaki geçiş kapıları tamamen kapalı, kentte tedarik zinciri kopuk."

        Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından hazırlanmış merkezlere sığınanların sayısının 280 bini aştığına dikkati çeken Beyari, Ajansa bağlı bazı merkezlerin de sığınanları karşılamaya uygun olmadığını belirtti.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Birleşmiş Milletler
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