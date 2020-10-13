BM insan hakları uzmanlarından Kamerun’a muhalefet lideri Kamto’yu serbest bırakma çağrısı

BM insan hakları uzmanları, Kamerun’da 22 Eylül gösterileri sonrası gözaltına alınan muhalefet mensupları ile ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Kamerun Rönesans Hareketi (MRC) lideri Maurice Kamto önderliğinde 22 Eylül’de düzenlenen Cumhurbaşkanı Paul Biya karşıtı protestolarda gözaltına alınan göstericilerin ve Kamto’nun serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.
Uzmanlar açıklamada, "Barışçıl gösterilerin ve ifade özgürlüğünün engellenmesinden son derece endişeliyiz.” ifadelerini kullandı.
Gözaltına alınan 500 kişiden 200’ünün hala gözaltında tutulduğunu vurgulayan BM uzmanları, 22 Eylül’den bu yana evinden çıkmasına müsaade edilmeyen muhalefet lideri Kamto’ya yapılan hukuksuz baskıların derhal son bulması gerektiğini belirtti.
-22 Eylül gösterileri
Hükümetin bütün yasaklamalarına rağmen, MRC lideri Maurice Kamto’nun çağrısıyla 22 Eylül’de Yaounde’de yüzlerce kişinin katılımıyla gösteri düzenlenmişti.
Göstericiler, 1982 yılından bu yana ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Paul Biya’ya istifa çağrısı yapmıştı.
Anglofon (İngilizce Konuşulan) bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulması çağrısında da bulunan göstericiler, Anglofon krizi çözülmeden ve seçim sistemi değişmeden 7 Aralık’ta yapılacak bölgesel seçimlerin adil ve şeffaf olamayacağı gerekçesiyle seçimlerin ertelenmesini talep etmişti.
- Muhalif lider Maurice Kamto
Ekim 2018'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde yarışan ve oyların yüzde 14,23'ünü alarak ikinci olan Kamto, seçimi kazandığı iddiasıyla partisi adına protesto gösterileri yapılması çağrısında bulunmuştu.
Kamto ve beraberindeki birçok muhalif isim, toplumsal düzeni bozdukları gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Anglofon bölgedeki ayrılıkçı krizin çözümüne ilişkin yürütülen Kapsamlı Ulusal Diyalog süreci çerçevesinde, 333 tutuklu ayrılıkçıyla beraber Maurice Kamto da Cumhurbaşkanı affıyla serbest kalmıştı.
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