BM insan hakları uzmanlarından İsrail'e, "Filistinli mahkumları serbest bırak" çağrısı

24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk ve BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın da aralarında bulunduğu pek çok BM uzmanı, Filistinli mahkum ve tutuklulara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail'in çifte standartlarına bir yenisini daha eklemesine tepki gösterilerek, "Geçen ay, İsrail makamları (Kovid/19'a karşı) önleyici ve koruyucu bir adım olarak yüzlerce İsrailli mahkumu serbest bıraktı. Filistinli mahkumlara benzer önlemler ise uygulanmadı. Bu ayrımcı muameleyi gösterir." ifadesi kullanıldı.
İnsan hakları uzmanları, Kovid-19'a karşı yüksek risk altındaki binlerce Filistinli mahkuma ayrımcılık yapılmaması ve özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar, sağlık sorunları bulunanlar olmak üzere "en savunmasız durumdakilerin" serbest bırakılması için İsrail makamlarını harekete geçmeye çağırdı.
Kovid-19 tehdidine dikkati çekilen açıklamada, "Halen İsrail hapishanelerinde 183 çocuk, 43 kadın ve önceden sağlık sorunları tespit edilmiş 700 kişi de dahil olmak üzere, 4 bin 520 Filistinli mahkum var. Mevcut pandemi ve İsrail'deki vaka sayılarının göreceli artış sayıları bağlamında, bu mahkumlar tehlikeli bir şekilde savunmasız durumdalar." uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, uluslararası hukuk çerçevesinde işgal altındaki tüm Filistinlilerin İsrail vatandaşlarıyla aynı eşit haklara sahip olduğunun altı çizildi.
- 1 milyon Filistinliyi tutukladılar
Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, İsrail 1967'den bu yana 1 milyon Filistinliyi tutukladı ve halihazırda İsrail hapishanelerinde 5 bin Filistinli bulunuyor.
İsrail hapishanelerinde 300'ü kronik rahatsızlıklardan muzdarip, 10'u kanser hastası, 700 Filistinli hasta mevcut.
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