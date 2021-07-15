BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Andrews, Kovid-19 salgınıyla ilgili uyarıda bulundu

Tom Andrews dün yaptığı açıklamada ülkedeki krizin nedenlerine ilişkin, "Delta varyantı dahil, Kovid vakalarında yaşanan patlama, Myanmar sağlık sisteminin çökmesi ve halkın askeri cunta ile bağlantılı herhangi bir şeye karşı duyduğu güvensizlik kusursuz bir faktörler fırtınasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Andrews, uluslararası toplum tarafından acilen destek sağlanmadığı takdirde, Myanmar'da ciddi can kayıpları yaşanabileceğine dikkati çekti.
Bununla birlikte Andrews cunta yönetiminin, Uluslararası Para Fonunun (IMF) 1 Şubat darbesinden önce yaptığı 350 milyon dolar Kovid-19 yardımının hesabını vermesi gerektiğini vurguladı.
- Cunta Kovid-19 krizini yönetecek kaynaklardan yoksun
Cuntanın krizi kontrol altına alacak kaynak, yetenek ve meşruiyetten yoksun olduğunu dile getiren Andrews, aşılama programının halkın güvenini kazanmış cunta dışı bir yapı tarafından yürütülmesi gerektiğini kaydetti.
Bununla birlikte Andrews, ülkede askeri darbe sonrası tutuklanan kişilerin sayısının arttığını ve kötü hapishane koşullarında yaşam mücadelesi veren tutukluların da Kovid-19 tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını vurguladı.
Andrews, virüse yakalanan insanların oksijen ve tıbbi malzeme yetersizliğinden öldüğüne değinerek uluslararası topluma yardım çağrısını yineledi.
- Myanmar'da Kovid-19 salgını
Son 24 saatte 4 bin 47 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Myanmar'da toplam vaka sayısı 201 bin 274'e yükseldi.
Bugün 109 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken toplam can kayıpları 4 bin 36 oldu.
Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesinin ardından çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı sivil itaatsizlik eylemleri Kovid-19 testlerini ve aşılamayı sekteye uğratıyor.
Sağlık gönüllüleri, askeri yönetimin birçok bölgede Kovid-19'dan ölenlerin sayısını eksik açıkladığını öne sürüyor.
Ülke genelinde Myanmar ordusu ve darbe karşıtı silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar, Kovid-19'la mücadeleyi zorlaştırıyor.
Başta Yangon, Mandalay ve Kale gibi kentler olmak üzere ülkenin birçok bölgesindeki hastanelerde tıbbi oksijen sıkıntısı yaşanıyor.
Bir aydır günlük vaka artış oranlarının yükseldiği ülkede, 28 Haziran'dan bu yana günlük vaka artışları 4 haneli rakamlarda seyrediyor.
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