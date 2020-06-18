BM Güvenlik Konseyinin yeni geçici üyeleri belirlendi

AA

BM Güvenlik Konseyine 4 geçici üye seçildi.

193 üyeli BM Genel Kurulunda yapılan seçimde, Batı Avrupa ve Diğer Devletler Grubundan Kanada, İrlanda ve Norveç iki koltuk için yarıştı. Konseye iki yıllığına İrlanda ve Norveç geçici üye olarak seçildi, Kanada seçimi kaybetti.

Afrika grubunda bir koltuk için yarışan ancak seçilebilmek için gereken yeterli oyu alamayan Kenya ve Cibuti, bu koltuk için yarın tekrar yarışacak.

Latin Amerika ve Karayipler grubundan Meksika, BMGK geçici üyeliğine seçildi.

Asya-Pasifik grubundan ise Hindistan konseyde koltuk kazandı.

Söz konusu 5 ülke, 1 Ocak 2021'den itibaren BMGK'de 2 yıl boyunca geçici üye olarak görev yapacak.

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından 2 yıl için BM Genel Kurulunda seçiliyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.

Halen Konsey üyesi olan Belçika, Almanya, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya ve Güney Afrika'nın görev süreleri bu yılın bitiminde sona erecek.

BM Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilmek için 193 üyeli BM Genel Kurulunda yapılacak seçimde toplam oyların üçte ikisini almak gerekiyor.