BM Güvenlik Konseyi'nden Etiyopya'da ateşkes çağrısı

AA

BM Güvenlik Konseyi, yayımladığı açıklamada, Etiyopya'nın kuzeyinde hükümet güçleri ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında artan çatışmalardan derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Çatışmaların insani durumu ciddi şekilde etkilediğine, ülkenin ve bölgenin istikrarını tehlikeye attığına dikkatin çekildiği açıklamada, taraflara çatışmaları körükleyen nefret söyleminden kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Çatışmalara son verme, krize çözüm, ülkede barış ve istikrarın sağlanması için kalıcı ateşkes çağrısında da bulunan BMGK, taraflardan uluslararası insani hukuka saygı göstermelerini ve insani erişime izin vermesini istedi.

Etiyopya hükümeti, TPLF'nin saldırıları nedeniyle 2 Kasım'da olağanüstü hal ilan etti ve Addis Ababa'ya yapılabilecek saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturdu.

Ülkede federal ordu ile TPLF arasında çıkan çatışmalar Kasım 2020'den bu yana devam ediyor.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.