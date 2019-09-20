BM Güvenlik Konseyi'nde İdlib'de ateşkesi öngören iki ayrı tasarı reddedildi

20 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Perşembe günü oylamaya sunulan İdlib ile ilgili iki ayrı karar tasarısı reddedildi.
İlk karar tasarısı tarafları, "şimdiden felaketvari olan İdlib Vilayeti'ndeki insani durumun daha da kötüleşmemesi için" 21 Eylül'de Suriye saatiyle öğle vaktinde ateşkesi başlatmaya çağırıyordu.
Ancak Almanya, Belçika ve Kuveyt tarafından hazırlanan tasarı, Çin ve Rusya tarafından reddedildi.
Böylece Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın müttefiki Rusya, Suriye savaşının başladığı 2011'den beri 13'üncü kez bir BM Güvenlik Konseyi tasarısını reddetmiş oldu.
Tasarıyı hazırlayan devletler, Suriye rejim güçlerinin Rusya'nın hava desteğiyle 4 ay önce başlattığı son askeri operasyondan beri İdlib'de yaklaşık 1 milyon kişinin evlerinden olduğunu kaydetti.
İdlib'teki çatışmaların bu yüzyılın en kötü insani krizine yol açabileceğini söyleyen bu ülkeler, tasarının "tamamen insani bir önlem" olduğunu söyleyerek, Rusya'ya tasarıyı veto etmemesi çağrısında bulundu.
Tasarı üzerinde iki haftadır devam eden tartışmalarda Moskova, "teröristlere karşı operasyonların" ateşkese dahil edilmemesini istiyordu.
İlk tasarının reddedilmesinin ardından Rusya ve Çin, ateşkesin "terör örgütleriyle bağlantılı" şahıs, grup ve kurumları kapsamaması çağrısında bulunan bir başka tasarı metni sundu.
Ancak Batılı ülkeler bu ifadelerin yoruma açık olduğu ve sivillerin bombalanmasını engellemeyebileceği gerekçeleriyle bu tasarıyı reddetti.
Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzi Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerini, ne zaman Suriye rejimi toprak ele geçirse "insani faaliyetleri gündeme getirmekle" suçladı.
Çarşamba günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin başkanı Peter Maurer'e katılarak, İdlib'in bombalanmasının durdurulması çağrısı yapmıştı.
Rusya, Türkiye ve İran, geçen yıl İdlib'te çatışmasızlık bölgeleri oluşturan bir anlaşmaya varmıştı, ancak Nisan ayında bölgeye yönelik bombardıman yeniden başladı.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre o zamandan beri bin sivil hayatını kaybetti.
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