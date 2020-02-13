BM Güvenlik Konseyi: Libya'da kalıcı ateşkes sağlanmalı

13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için İngiltere'nin hazırladığı önergeyi 15'e 14 oy ile kabul etti. Bir tek Rusya çekimser oy kullandı.
BMGK tarafından onaylanan kararda "Libya'da mümkün olan en kısa süre içinde hiçbir ön koşul olmadan" ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi.
Önergede "Libya'da sayısı artan paralı askerlerden ötürü kaygı duyulduğu" aktarılırken, Rusya bu tanımı "yabancı terörist savaşçılar" ifadesi ile değiştirmek istediyse de başarılı olamadı.
Kararda Ocak ayında kurulan ortak askeri komisyonun kalıcı ateşkesin sağlanması için görüşmelere devam etmesi gerektiği ifade edildi.
Bunun içine, bir denetim sisteminin kurulması, güçler ayrılığı ve güvenin tesis edilmesi için alınması gereken önlemler giriyor.
Bu komisyonun Cumartesi günü Cenevre'de düzenlenen toplantısı bir sonuca varmadan bitmişti.
En son olarak Libya krizi ile ilgili tarafların ve uluslararası aktörlerin katılımıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilen konferansta 55 maddelik bir bildiri yayımlanmıştı.
Bu uzun sonuç bildirisinde daha sonraki toplantılar için yapılması gerekenler sıralanmış ve çatışmaların sona ermesi için çağrıda bulunulmuştu.
Toplantıya ev sahipliği yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel "kapsamlı bir plan üzerinde uzlaştık" dese de bu bildiride çözüm için atılacak doğrudan bir somut adım yer almamıştı.
2011'deki uluslararası müdahale ile Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden beri ülkedeki iç savaş halen sürüyor.
Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; doğu kesimlerini ise Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar kontrol ediyor.
Mustafa Fayez al-Sarraj, 2016 yılında BM'nin arabuculuğunda varılan anlaşma çerçevesinde kurulan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başbakanı.
İki taraf arasındaki çatışmalar, Hafter'in güçlerinin Trablus'u ele geçirmeye çalışması dolayısıyla yoğunlaşmış vaziyette.
General Hafter güçleri Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destekleniyor.
Rusya, Wagner adı verilen güvenlik şirketine bağlı binlerce paralı askeri Hafter'e destek için göndermekle itham ediliyor, Rusya bu iddiayı reddediyor.
AFP'ye konuşan diplomatlara göre, ABD tarafı BMGK'nın onayladığı son kararda Wagner'in adının geçmesini talep etti.
Kararın ardından konuşan ABD'nin yardımcı BM temsilcisi Cherith Norman Chalet, bu konuda konseyin görüş birliğine varamamasının talihsiz olduğunu söyleyerek "Wagner grubu gibi yabancı paralı askerlerin bölgedeki siyasi çözümün gecikmesine neden olduğunu" belirtti.
Diğer yandan Hafter'e bağlı güçler, BM'nin Trablus'taki havalimanını kullanmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.
BM, daha önce yaptığı açıklamada da Hafter'e bağlı güçlerin hava trafiğine kısıtlamalar getirmesi yüzünden insani yardımların ülkeye getirilmesinde zorluk yaşandığını söylemişti.
Hafter'e bağlı güçler Trablus'u ele geçirememiş olsa da sahip oldukları havasız insan araçları dolayısıyla hava trafiğinin kontrolünü ellerinde tutuyorlar.
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