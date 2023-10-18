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        Haberler Dünya BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki hastane saldırısını görüşmek için acil toplanacak - Dünya haberleri

        BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki hastane saldırısını görüşmek için acil toplanacak

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için acil toplanacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 02:29 Güncelleme: 18.10.2023 - 02:36
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        BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, toplantının yerel saatle 10.00'da (TSİ 17.00) gerçekleşeceği kaydedildi.

        Açık formatta gerçekleşecek oturumda Brezilya'nın Gazze'de "insani duraklama" talep eden karar tasarısının oylamaya sunulacağı da ifade edildi.

        Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için BMGK'yi acil toplantıya çağırmıştı.

        İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
        #israil
        #Filistin
        #gazze
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