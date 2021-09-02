"Taliban'ın uluslararası toplumun ortaklığını kazanması gerek"

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin eylül ayı dönem başkanlığını konseyin geçici üyelerinden İrlanda devraldı.

İrlanda'nın BM Büyükelçisi ve Güvenlik Konseyi eylül ayı dönem başkanı Geraldine Byrne Nason, düzenlediği basın toplantısında, ''Taliban'ı sözleriyle değil eylemleriyle değerlendireceğiz.'' dedi.

Taliban'ın uluslararası toplumun ortaklığını istiyorsa bunu kazanması gerektiğine dikkati çelen Byrne Nason, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik insan hakları ihlalleri konusunda ise Taliban'dan hesap soracaklarını belirtti.

Byrne Nason, Taliban'ı tanımak içinse erken olduğunu sözlerine ekledi.