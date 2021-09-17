BMGK, Afganistan'daki UNAMA'nın görev süresini uzattı

AA'nın aktardığı habere göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Afganistan'daki BM misyonu UNAMA'nın görev süresini 6 ay uzatma kararı aldı.
Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından ülkedeki BM misyonunun geleceği sorgulanırken BM Güvenlik Konseyi, UNAMA'nın görev süresi 6 ay daha uzattı.
Kararda, özellikle kadınların da eşit bir şekilde temsil edileceği kapsayıcı ve temsili bir "hükûmet kurulmasına vurgu yapan BM Güvenlik Konseyi, kadın, kız çocukları ve azınlıkların haklarına saygı duyulması çağrısı yaptı.
Tüm taraflara güvenli ve engelsiz insani erişim çağrısı yapılan kararda, Afgan topraklarının herhangi bir ülkeye yönelik terör saldırısı düzenleme, terör eylemleri planlama, terörü finanse etme, teröristleri barındırma ve eğitmek için kullanılmaması gerektiği belirtildi.
BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ise 31 Ocak 2022'ye kadar son siyasi, güvenlik ve sosyal gelişmeler doğrultusunda UNAMA için stratejik ve operasyonel tavsiyeler içeren bir rapor sunmasını istedi.
KADIN BAKANLIĞININ "DÖNÜŞTÜRÜLMESİ"
Öte yandan Reuters'ın bugün aktardığı ve Euronews'de de yer alan habere göre, Taliban'ın, Kadın Bakanlığını "İyiliği Emredip Kötülüğü Nehyetme Bakanlığına dönüştürdüğü bildirildi. Reuters'da bakanlığın adı "Dua ve Rehberlik Bakanlığı ve Erdemin Teşviki ve Ahlaksızlığın Önlenmesi" olarak da geçti.
Sosyal medyada çeşitli hesaplardan paylaşımlar yapıldı.
Kadın personelin bakanlığa girilmesi izin verilmezken bakanlığın birkaç haftadır kapalı olduğu aktarıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!